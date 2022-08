Zo sveta hokeja odišla legenda! Kontroverzný tréner z NHL ukončil kariéru

Najhorúcejšou novinkou zo sveta hokeja je ukončenie kariéry legendárneho trénera, ktorým je Mike Babcock (59). Známy lodivod sa vyjadril, že sa neplánuje vrátiť na trénerskú lavičku a oznámil svoj odchod do dôchodku.

Babcock vo štvrtok odstúpil z pozície dobrovoľného hlavného trénera hokejového tímu University of Saskatchewan Huskies po iba jednom roku vo funkcii. "Vždy som hovorili, že do dôchodku pôjdem, keď budem mať 60. Mám 59, takže v podstate je to tak," povedal Babcock v rozhovore pre AM 680 CKOM v Saskatoone.

"Verte mi, že som sa rozprával s mnohými ľuďmi o možnostiach a tešil som sa z týchto rozhovorov. Nakoniec cítim, že toto je pre mňa a pre moju rodinu to najlepšie, a tak to aj robím," vysvetlil.

Bol jedným z najúspešnejších trénerov svojej éry, ktorá zahŕňala aj to, že v roku 2008 doviedol Detroit Red Wings k Stanleyho poháru, dvakrát získal s Kanadou olympijské zlato a v roku 2004 sa stal aj majstrom sveta.

Naposledy trénoval v NHL v sezóne 2019/20, keď ho vyhodili z Toronta Maple Leafs len 23 zápasov po začiatku sezóny. Po jeho prepustení zo strany Maple Leafs však Babcocka obvinili niektorí jeho bývalí hráči vrátane Johana Franzéna a Chrisa Cheliosa zo šikanovania a verbálneho zneužívania.

Incident, do ktorého bol zapletený vtedajší nováčik Mitch Marner, tiež vyniesol na svetlo sveta niektoré Babcockove pochybné trénerské taktiky. Marnerovi sa ospravedlnil ešte pred zverejnením incidentu, ale odvtedy má tento trénerský veterán len malé vyhliadky na prácu.

Krátko pôsobil ako štúdiový analytik v televízii NBC Sports. Na jar 2021 sa pripojil práve k Huskies - pôsobil ako mentor vtedajšieho asistenta trénera Brandina Coteho, ktorý teraz preberá funkciu hlavného trénera. Legenda trénerského sveta spomenula, že si bude užívať lov, lyžovanie a čas strávený s rodinou.