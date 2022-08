Obrovský úspech slovenského boxera! Jozef Jurko bojoval na svetovej udalosti roka

Na svetovo najväčšej boxerskej udalosti tohto roka malo zastúpenie aj Slovensko! Súčasťou ostro sledovaného stretu Usyk vs Joshua 2 v Saudskej Arábii bol aj Košičan Jozef Jurko (28), ktorý hrdo reprezentoval našu krajinu a sily si zmeral s Ukrajincom Danielom Lapinom (25).

Slovenská jednotka v poloťažkej váhe sa predstavila v jednom z predzápasov odvety svetových boxerov – Usyk vs Joshua 2. „Všetko bolo vďaka promotérovi Lukášovi Konečnému. Samozrejme, aj vďaka mojej tvrdej práci. Odboxoval som skvelé zápasy ako napríklad v Klagenfurte so svetovou jednotkou mojej váhy Johnom Ryderom z Anglicka,“ povedal na úvod Jurko, ktorý medzi profesionálmi debutoval v júli 2017 a v roku 2021 získal medzinárodný titul organizácie UBO.

Talentovaný športovec pochválil aj podmienky ubytovania a celej organizácie. „Prileteli sme do mesta Džidda, kde nás čakal osobný šofér, ktorý nás sprevádzal počas celého pobytu. Ubytovanie bolo na vysokej úrovni, mali sme prístup k telocvični a saune, takže nám nič nechýbalo,“ vravel spokojný Jurko.

S naším boxerom cestoval do Saudskej Arábie tréner Gabriel Tkáč a český asistent Radek Linka. Obaja dozerali na to, aby si Jurko ustrážil dohodnutú váhu. „Bolo to náročnejšie, keďže to bolo po prvý raz, čo som to musel absolvovať mimo domova. Som však profesionál, nič som nezanedbal a váhový limit som splnil,“ vyjadril sa.

Udalosť svetového rangu si nenechali ujsť ani obrovské mena tohto športu. „Mám množstvo fotografií so svetovou špičkou boxu – známy hlásateľ Michael Buffer, komentátor David Diamante a víťaz hlavného zápasu Oleksandr Usyk. Najviac si však vážim spoločná kávu a fotku so svetovým šampiónom a veľkou hviezdou Evanderom Holyfieldom“ zaspomínal si s nadšením.

Protivníkom nášho boxera bol o 18 centimetrov vyšší Daniel Lapin. „Môj súper mal vysokú kvalitu, trénoval so samotným Usykom a obaja hlásili životnú formu. Ja som zápas prijal 4 týždne pred jeho uskutočnením."

"Bol som ochotný tam nechať všetko a bojovať hlavne srdcom, aby som na najväčšej boxerskej udalosti tohto roku urobil dobré meno Slovensku a sebe. Myslím, že sa mi to podarilo, na môj zápas boli skvelé ohlasy a atmosféra bola neopísateľná,“ priblížil zákulisie duelu, ktorý napokon prehral na body.

„Slovakian Bulldog“ nastupoval do ringu pri tónoch krásnej slovenskej piesne a našu krajinu hrdo reprezentoval. „Je to veľký úspech. Mať zastúpenie na takomto podujatí je skutočne veľká vec. Smutné však je, že o mojom zápase sa viac písalo v Česku, nie u nás,“ neskrýval aj sklamanie.

Veľa Slovákov o jeho účasti na spomínanom galavečere nevedelo. Cítil však podporu tých, ktorí o tom vedeli. „Bolo to úžasné! Podporovali ma a dopriali mi tento úspech. Celé to ale mohlo byť aj inak, keby som mal lepšie podmienky a viac sponzorov. Verím, že sa vrátim silnejší a nabudúce bude výhra moja,“ uviedol Jurko, ktorý má na svojom konte aj výhru v zápase o medzinárodný titul ČUBP.

Obrovský úspech v podobe účasti na svetovej akcii ho motivuje do ďalšej tvrdej práce. „Pre mňa to je ďalší splnený cieľ, ženie ma to dopredu. Cítim, že môžem dosiahnuť ešte viac a urobiť dobré meno sebe, Slovensku a hlavne zatiaľ môjmu jedinému sponzorovi a zamestnávateľovi v jednom - ASGuard Security,“ načrtol motivovaný boxer.

Podujatie tohto typu nemá v našich končinách obdoby, s čím mohol byť spojený aj prípadný stres. „Pociťoval som ho len v spojení s tým, aby som neurobil hanbu sebe, firme ASGuard Security a ani Slovensku. Nakoniec to dopadlo dobre,“ vydýchol si.

28-ročný Slovák bol na očiach celému svetu, no oslovenia na prípadné spolupráce mu ešte neprišli. „Zatiaľ stále čakám. Bohužiaľ, v dnešnej dobe nestačí byť dobrým zápasníkom. Treba mať aj sledovateľov na Instagrame, lebo inak nie ste pre spoluprácu zaujímavým produktom, aj keď bojujete na svetovej akcii,“ je si vedomý modernej doby.

Pre slovenský šport išlo o skutočný míľnik a udalosť svetového charakteru, no médiá tomu pozornosť neprikladali. „Je to smutné. Mám pocit, že kto si to nezaplatí alebo je z východu Slovenska, tak ho proste obídu a neuznajú úspech, ktorý si vydrel tvrdou prácou v náročných podmienkach,“ uzavrel svojím presvedčením.