Volko dostal od rodiny trénerky Bendovej darček za ME: Užil si koncert Coldplay!

Zážitok na celý život! Najlepší slovenský šprintér Ján Volko (25) prijal pozvanie rodiny svojej trénerky Nadi Bendovej na výlet do škótskeho Glasgowa. V rámci neho sa zúčastnil na koncerte svetoznámej popovej skupiny Coldplay. Pre Volka to bol darček za jeho výkony na nedávnych mníchovských ME.

Volko patrí už niekoľko rokov k ťahúňom slovenskej atletiky. V Mníchove sa opäť predviedol v plnej paráde a v semifinále šprintu na 100 m s časom 10,13 vyrovnal svoj národný rekord. Vo finále síce zabehol o tri stotinky sekundy pomalší čas, ale aj ten stačil na pekné štvrté miesto, pričom od vytúženého bronzu ho delili iba tri stotiny! Na dvojnásobnej trati to už vyčerpaný Volko dotiahol do semifinále. Pár dní voľna mu tak prišlo vhod a výlet do Glasgowa zobral ako príjemné spestrenie pred záverečnou časťou letnej sezóny.

„Som za to naozaj vďačný, či už za majstrovstvá Európy, alebo za túto možnosť ísť na Coldplay. Skrátka užiť si tú atmosféru. Asi som mal posledné dva týždne šťastie,“ povedal Volko pre TV Markíza a pokračoval: „Nevidel som síce Chrisovi Martinovi do očí, ale to nie je úplne podstatné. Počuli sme všetko, bola to paráda.“

Glasgow má pre slovenského reprezentanta špeciálne miesto v srdci. Práve tam v roku 2019 získal na halovom európskom šampionáte v šprinte na 60 m zlatú medailu. „Prešli sme sa naspäť po tej ulici, kde sme boli bezprostredne po zisku titulu. Spomienky na ten krásny okamih sa mi opäť začali vynárať v mysli,“ prezradil Volko.