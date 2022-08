Vavro sa teší na skupinu Ligy majstrov: V konkurencii City, Dortmundu a Sevilly chceme postúpiť!

Opäť má radosť z futbalu! Slovenský obranca Denis Vavro (26) sa prebojoval s dánskym majstrom FC Kodaň do skupinovej fázy Ligy majstrov, kde natrafí na atraktívnych súperov. V rozhovore pre Nový Čas prezradil, že po návrate z Lazia Rím si futbal užíva, tréner mu dôveruje a ako jediný hráč z mužstva nastúpil v tomto ročníku na všetky súboje. Rád by sa vrátil po roku aj do národného tímu, ak bude o jeho služby záujem!

V tíme určite vládne dobrá nálada po postupe do skupinovej fázy Ligy majstrov. Čo vravíte na súperov v G-skupine, kde narazíte na Dortmund, Manchester City či Sevillu? - Samozrejme, že v klube sme všetci šťastní, že sa nám podarilo preniknúť do hlavnej fázy najprestížnejšej súťaže. Dostali sme naozaj atraktívnych súperov, čo sme si aj želali. Veď preto sme robili maximum, aby sme boli v takejto futbalovej spoločnosti. Uvedomujeme si, že budeme outsiderom skupiny, ale chceme sa s týmito mužstvami športovo pobiť a pokúsiť sa zabojovať o druhé postupové miesto. Všetko je otvorené a už sa nevieme týchto zápasov dočkať. Aj ste naživo sledovali v televízii žreb skupinovej fázy? - Nie, pretože v tom čase sme sa akurát vracali z tureckého Trabzonsporu. Sledovali sme to iba na internete cez telefón. Postup do skupiny ste si vybojovali cez Trabzanspor, kde pôsobí aj váš spoluhráč z národného tímu, Marek Hamšík. On však v dvojzápase play off nenastúpil, stretli ste sa aspoň spolu? - Nie, neboli sme v meste, pretože všetci vieme, akí sú Turci. Stretli sme sa iba pred stretnutím v útrobách štadióna, kde sme sa pozdravili a prehodili pár viet. Marek mi povedal, že je zranený, preto s nami na tieto súboje nenastúpil. Škriniarov Inter čaká v Lige majstrov „skupina smrti": Vavro sa postaví zoči-voči hviezdnemu Haalandovi Do Kodane ste sa vrátili na jar z Lazia, kde ste nedostávali od trénera šancu. Teraz ste lídrom obrany, hráte celé zápasy. Takže ste spokojný s návratom do Dánska? - Jednoznačne! Som v Kodani šťastný a cítim plnú dôveru trénera. Konečne mi dal niekto pravidelnú šancu, nie iba v jednom stretnutí. Na jar som okrem jedného súboja odohral všetko a v tomto ročníku mám ako jediný hráč odohrané všetky stretnutia. To ma naozaj veľmi teší a futbal si teraz užívam. V Lige majstrov sa vám darí, ale v domácej súťaži máte po šiestich kolách už tri prehry… - Mali sme nešťastný štart, kde sme prehrali hneď prvý domáci duel. Uvedomujeme si, že ak chceme hrať Ligu majstrov aj na budúcu sezónu, musíme vyhrať domácu súťaž. Čiže musíme v najbližších kolách zabrať a dohnať bodovú stratu. Máme široký káder, takže verím, že zvládneme hrať obe súťaže. V Kodani ste pôsobili aj pred piatimi rokmi. Koľko hráčov zo súčasného kádra ste poznali po návrate do klubu? - Asi päť chalanov z minulosti tu zostalo, ale poznám aj ostatných hráčov. Veľmi rýchlo som sa adaptoval späť, poznám dobre klub i mesto. Trošku ste sa vytratili z národného tímu, túto sezónu ste ešte za Slovensko nenastúpili a vlani ste odohrali iba jeden duel. Je tiež pre vás prioritou vrátiť sa do reprezentácie? - Všetko je na trénerovi. Vieme, že v najbližších dňoch má vedenie zväzu oznámiť meno nového kouča a uvidíme, či ma bude kontaktovať. Ja mám chuť reprezentovať, bude to pre mňa česť si znovu obliecť národný dres, ale ako som povedal, musím dostať pozvánku. Novým koučom Slovenska by mal byť Talian Francesco Calzona, ktorý pôsobil ako asistent v Neapole. Poznáte ho, keďže ste niekoľko rokov boli v Laziu Rím? - Poznám ho, ale nie osobne. Jediný kto ho bude osobne poznať je Stano Lobotka, keďže pôsobí dlhší čas v Neapole.