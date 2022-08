Kvalifikáciu F1 ovládol Verstappen, z prvého miesta však neodštartuje!

Úradujúci majster sveta však dostal penalizáciu za výmenu motora i prevodovky a z pole position odštartuje v nedeľu Španiel Carlos Sainz. Pilot Ferrari dosiahol druhý najlepší čas a na Holanďana stratil 632 tisícin sekundy.

Tretie miesto obsadil Verstappenov tímový kolega Sergio Perez z Mexika (+0,797), no v druhom rade bude stáť Španiel Fernando Alonso na Alpine. Ten sa v dôsledku penalizácií, ktoré dostalo sedem jazdcov, posunul o tri pozície. Verstappen odštartuje z pätnástej priečky.

Okrem lídra celkového poradia inkasovali tresty aj Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Čou Kuan-jü a Valtteri Bottas (obaja Alfa Romeo) a Mick Schumacher (Haas).

VC Belgicka - kvalifikácia:*

1. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) 1:44,297 min, 2. Sergio Perez (Mex./Red Bull) +0,165 s, 3. Fernando Alonso (Šp./Alpine) +1,071, 4. Lewis Hamilton +1,206, 5. George Russell (obaja V. Brit./Mercedes) +1,479, 6. Alexander Albon (Thaj./Williams) +1,540, 7. Daniel Ricciardo** (Aus./McLaren) +1,470, 8. Pierre Gasly** (Fr./AlphaTauri) +1,530, 9. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +2,314, 10. Sebastian Vettel** (Nem./Aston Martin) +2,047

*Poradie zodpovedá reálnemu zoradeniu na štartovom rošte nedeľných pretekov a nie je v súlade s pôvodnými kvalifikačnými výsledkami, ktoré sa menili v dôsledku penalizácií.

**Ricciardo, Gasly a Vettel dosiahli lepší čas ako súperi pred nimi, no nedostali sa do tretej časti kvalifikácie.

