Hromadná šarvátka v MLS! Situáciu musel riešiť Chiellini, Gareth Bale nedohral

V západnej konferencii zámorskej MLS bol na programe boj prvého s druhým tímom tabuľky. Zápas medzi domácim Austinom a hosťujúcim Los Angeles FC však zažil divokú scénu.

Austin sa ujal vedenia 1:0 vďaka gólu Diega Fagundeza z 32. minúty. O pár okamihov neskôr sa však na ihrisku strhla hromadná potýčka, do ktorej sa musel zapojiť aj hviezdny obranca Giorgio Chiellini (38).

Všetko sa začalo, keď sa domáci Urruti snažil dobehnúť dlhú loptu. Obranca LAFC Jesus Murillo sledoval, ako lopta vyletela za čiaru, no veľmi dobre videl aj dobiehajúceho Urrutiho, ktorého následne udrel ramenom.

Útočník Austinu bol rozzúrený, rozbehol sa priamo k protihráčovi a tesne po tom, čo Murillo vhodil loptu do ihriska spoza postrannej čiary, mu súboj opätoval.

Zdalo sa, že išlo o mierny zákrok, ale to Murillovi nezabránilo, aby sa v agónii váľal po zemi. Vyvolalo to aj reakciu hráčov LAFC a nasledovala šarvátka medzi oboma mužstvami, do ktorej sa zapojili viacerí hráči. Celú situáciu sa napokon snažil upokojiť skúsený harcovník Chiellini.

Vyzerá to tak, že vzbudené emócie nakoniec pomohli hostiteľom, ktorí zdolali svojho protivníka 4:1 a jeho náskok skresali na šesť bodov. Zaujímavosťou je aj fakt, že duel nedohral hviezdny Gareth Bale - po hodine hry bol vystriedaný.