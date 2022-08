Nezraň Messiho, lebo ťa zabijem! Rázne varovanie od legendy Manchestru City

Bývalý efektívny útočník, ktorý je známy hlavne z pôsobenia v Manchestri City, ukončil svoj kariéru kvôli zdravotným problémom už v minulom roku. Samozrejme, počas aktívnych rokov sa neraz predstavil aj v drese Argentíny a na úspechu futbalovej reprezentácie svojej rodnej krajiny mu záleží aj naďalej.

Naposledy to jasne dal najavo po vyžrebovaní základných skupín nového ročníka Ligy majstrov. V skupine H sa totiž spolu stretnú parížsky Saint-Germain a Benfica Lisabon. Farby hlavné mesto Francúzska háji svetová ikona Lionel Messi, obranu portugalského mužstva zoceľuje ďalší Argentínčan Nicolas Otamendi.

Práve lisabonskému stopérovi smerovalo rázne varovanie zo strany Agüera, ktorý už myslí na blížiaci sa svetový šampionát v Katare a svojmu bývalému kolegovi odkázal: „Otamendi, nezraň Messiho, lebo ťa zabijem. Majstrovstvá sveta sa blížia.“

Úprimnosť sa Agüerovi odoprieť nedá, no je jasné, že svoj odkaz myslel s určitým nadhľadom. Oboch hráčov totiž veľmi dobre pozná a má s nimi blízky vzťah. Predsa len však bude zaujímavé sledovať súboje spomínaných futbalistov v Lige majstrov, rovnako ako aj výkony Argentíny v Katare.

Aguero's reaction when he saw that Otamendi will face Messi in the Champions League 😅 pic.twitter.com/YdZ9tltQVt