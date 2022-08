Slovákov v KHL sa zastáva aj Romana Tabák: Urán z Ruska nevadí? Odkazuje Husárovi

Štátny tajomník pre šport Ivan Husár nedávno ostro kritizoval slovenských hokejistov v ruskej KHL. Oponoval mu bývalý tenista Martin Kližan a teraz sa na stranu hokejistov pôsobiacich v Rusku pridáva aj poslankyňa a bývalá tenistka Romana Tabák. Toto odkazuje Husárovi!

Štátny tajomník pre šport Ivan Husár z SaS nedávno ostro kritizoval vo svojom príspevku na facebooku slovenských hokejistov, ktorí sa rozhodli pôsobiť v ruskej KHL. Písal napríklad o "krvavých peniazoch", o tom, že si "budú zarábať na luxusný život, zatiaľ čo mnohí budú sprchovať deti v studenej vode" a nazval ich "bezcitnými ignorantmi".

Ostro sa proti nemu postavil bývalý slovenský tenista Martin Kližan. A teraz sa Slovákov v KHL zastala aj bývalá tenistka a v súčasnosti poslankyňa NRSR Romana Tabák. „Slováci hrajúci v #KHL krásnu sezónu vám prajem! A ospravedlňujem sa za jeho vyjadrenie!“ napísala Tabák na úvod svojho príspevku na sociálnej sieti.

„Celý život makajú od detstva, aby sa uživili svojimi výkonmi. Snažia sa od rána do večera na sebe pracovať a ide to na úkor rodín. Každý sa snaží dosiahnuť maximum-lebo to je v krvi športovca! Je hanebné, ak existuje štátny tajomník pre šport, ktorý sa snaží z našich športovcov urobiť terč nenávisti len preto, že hrajú v Rusku!," písala rozhorčená poslankyňa, ktorá sa do parlamentu dostala ako členka strany OĽANO.

„Pán Husár, poďme radšej dokončiť spolu projekt Zemnik, aby naši olympionici – kanoisti mohli trénovať v dôstojných podmienkach! Vážený pán úradník Husár, už ste namietali pánovi Sulíkovi, prečo nové bloky atómovej elektrárne v Mochovciach budú spaľovať urán z Ruska?," dodala.