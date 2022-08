US Open bez Djokoviča: Takto reagoval jeho rival Nadal

Španielskeho tenistu Rafaela Nadala veľmi mrzí, že Srb Novak Djokovič nebude štartovať na grandslamovom turnaji US Open. Trojnásobný newyorský šampión nie je zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 a vakcinácia je podmienkou vstupu do USA.

"Z môjho osobného pohľadu je to veľmi smutná správa," povedal Nadal o absencii Djokoviča. "Je vždy smutné, keď najlepší hráči na svete nemôžu hrať na turnaji pre zranenia alebo z iných dôvodov. V tomto prípade je to citeľná strata, keď jeden z najlepších tenistov histórie nie je v pavúku na grandslamovom turnaji. Je to krutá správa aj pre fanúšikov, pre celé podujatie a aj pre všetkých hráčov, pretože chceme mať čo najsilnejšie obsadenie na turnaji," citovala agentúra AFP 36-ročného Španiela.

Nadal nehral na US Open od zisku titulu v roku 2019, keď vo finále dvojhry zdolal Rusa Daniila Medvedeva. Druhý nasadený hráč sa v 1. kole v New Yorku stretne s Japoncom Rinkym Hidžikatom.

Djokovič už dávnejšie vyhlásil, že sa nenechá zaočkovať, aj keď mu to bráni hrať na turnajoch. Nezaočkovaní cudzinci podľa zákona nemôžu pricestovať do Kanady alebo USA. V auguste sa Djokovič už odhlásil z turnaja ATP Masters 1000 v Cincinnati. V januári Srb nemohol obhajovať titul na Australian Open. Neuspel totiž na federálnom súde v Melbourne s odvolaním sa proti opätovnému zrušeniu jeho víza, ktoré nariadil austrálsky minister pre imigráciu Alex Hawke. Vtedajšieho lídra svetového rebríčka ATP následne deportovali z krajiny.