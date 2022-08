Peter Sagan po súťaži e-bikov: Vytrpíte si viac, než na akomkoľvek inom druhu bicykla

Poriadne si to celé užil! Oči priaznivcov cyklistiky sa v piatok upriamovali na Petra Sagana (32), ktorý sa rozhodol v rámci MS horských bicyklov štartovať na pretekoch v kategórii tzv. e-bikov. Pred samotným podujatím vyhlasoval, že do francúzskeho Les Gets neprišiel urobiť dieru do sveta, no chcel sa primárne dobre zabaviť a vyčariť úsmev na tvárach fanúšikov. To sa mu v konečnom dôsledku určite podarilo.

Sagan nakoniec prišiel do cieľa na slušnom 16. mieste so stratou 5 minút a 25 sekúnd na víťaza. Triumf si vybojoval domáci pretekár Jerome Gil­loux, ktorý zvládol sedem kôl za 52:21 minúty. Druhý skončil víťazov krajan Hugo Pigeon „Najdôležitejšia vec pre mňa bol faktor zábavy. Na MS horských e-bikov som prišiel primárne kvôli ľuďom. Chcel som im ukázať, že cyklistika môže byť aj zábava. Práve preto som zvolil elektrický bicykel,“ vyjadril sa Sagan so širokým úsmevom, neskôr však potvrdil, že na ružiach ustlané vonkoncom nemal. „Môžem potvrdiť, že na e-biku si vytrpíte viac než na akomkoľvek inom druhu bicykla. Áno, máte podporu motora, ale samotný bicykel vás núti ísť na hranice možností. Musíte sa mimoriadne sústrediť na stúpania i zjazdy. Na obyčajnom horskom bicykli máte nižšiu rýchlosť a dokonca si môžete dovoliť aj nejakú tú chybičku, pretože ju v nižšej rýchlosti zvládnete. Keď za sebou ťaháte motor, musíte ísť v presnej stope, inak by sa vám stalo, že sa niekde zaseknete,“ dodal trojnásobný majster sveta v cestnej cyklistike. Sagan absolvoval premiéru v súťaži e-bikov, v silnej konkurencii sa nestratil Čas na oddych Sagan nebude veľmi mať. Už v nedeľu totiž opäť vysadne na klasický ,cesťák‘, keď s tímom TotalEnergies zabojuje na jednorazových pretekoch Bretagne Classic, taktiež vo Francúzsku.