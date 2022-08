Akvabela Linda Cerrutiová je z vulgarizmov v šoku: Fotka, ktorá pobúrila Taliansko!

To veru nečakala! Získala neuveriteľných osem cenných kovov na nedávnych ME v plaveckých športoch v Ríme a chcela sa pochváliť. Linda Cerrutiová zverejnila na svojich profiloch na sociálnych sieťach momentku z pláže, kde zvyčajne trénuje, a hneď sa stala predmetom vulgárnych urážok.

V komentároch k ikonickej fotografii Lindy s ôsmimi medailami sa objavujú ešte publikovateľné odkazy ako: „Hanebné!“, „Nechutné!“ či „Čo si to dovoľuješ?“, no aj také, ktoré by papier nezniesol! A tak je koniec šťastiu zo zdieľania svojich úspechov na sociálnych sieťach, ktoré sú výsledkom veľkých obetí. „Sama som odkazy nečítala, ale upozornil ma na ne jeden známy. Netušila som, koľko nenávisti sa v ľuďoch skrýva,“ priznala viacnásobná talianska šampiónka, ktorá na spomínanom šampionáte naozaj žiarila. V 28 rokoch vyrovnala svoju zbierku cenných kovov z vrcholných podujatí na rovnaké číslo 28, z toho 24 z ME a štyri z MS.

„Tú fotografiu som robila nadšená zo svojho úspechu na mieste, kde som snívala svoje sny o niečom takom. Tá pláž má pre mňa silnú symbolickú hodnotu. Zobrazuje ma v umeleckej póze, ktorá je typická pre môj šport,“ pokračovala smutná športovkyňa, ktorá priznala, že je znechutená možno tisíckami nevhodných, sexistických a vulgárnych komentárov. „Naozaj ma bolí srdce čítať to, ako si zo mňa neznámi robia žarty, ktoré sexualizujú moje telo,“ dodala Cerrutiová, ktorá poďakovala všetkým, ktorí sa dištancovali od týchto komentárov a „bránili“ ju. Talianka je totiž najlepšou pretekárkou v plaveckých športoch v Európe čo do počtu získaných medailí - 28, teda presne toľko, koľko má rokov.