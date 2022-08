Útočník Martin Bakoš o predčasnom konci v Třinci a ďalšej budúcnosti: Hudáček ma z tímu nevytlačil!

Trénuje doma a čaká na ponuky. Skúsený slovenský reprezentant Martin Bakoš (32) pred pár dňami rozviazal kontrakt s českým majstrom a momentálne sa pripravuje v materskom tíme v Spišskej Novej Vsi. Dres Rysov si dokonca obliekol po dlhých 15 rokoch, a hoci nevylúčil, že by mohol na Spiši začať nový ročník, jeho prioritou je pôsobenie v zahraničí.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Už niekoľko dní trénujete s A-tímom Spišskej Novej Vsi, dokonca ste proti Martinu odohrali aj prípravný zápas. Ako k tomu došlo?

- Pred pár dňami som rozviazal kontrakt s českým Třincom a s rodinou sme následne odcestovali domov na Slovensko. Oslovil som Spišiakov, či môžem s nimi trénovať, a súhlasili. Následne prišla aj možnosť odohrať prípravný duel, čo ma veľmi potešilo.

Zaskočilo vás, že tesne pred štartom novej sezóny ste v Třinci skončili?

- Áno, ale na druhej strane to nechcem veľmi rozmazávať. Rozišli sme sa v dobrom, získal som vlani s Třincom majstrovský titul, takže mám na klub iba dobré spomienky.

Vytlačil vás z tímu krajan Libor Hudáček?

- To nebolo o Liborovi. Jednoducho hokej je biznis, taký je športový život. Už je to za mnou a teraz sa sústredím na budúcnosť.

Je nejaká šanca, že by ste začali sezónu v materskom klube na Spiši?

- Klub sa veľmi posunul vpred, zázemie je tu naozaj výborné. Už som aj dostal ponuku od vedenia a musím povedať, že na slovenské pomery je vcelku slušná. Ale rád by som ešte dva-tri roky pôsobil v zahraničí, to je moja priorita. Ale vylúčené nie je ani to, že by som začal ročník v Spišskej.

Lákalo by vás to, že by ste mohli hrať v tíme aj s gólmanom Júliusom Hudáčkom?

- Viem si to predstaviť, boli by sme aj doma pri rodine, ale hokejová kariéra je krátka, a ako som spomínal, tak ešte chcem ísť do zahraničia.,

Máte už nejaké iné ponuky?

- Všetko je v štádiu riešenia, uvidíme v blízkom čase, ako sa to vykryštalizuje.

Je v hre aj KHL?

- Je už pokročilý dátum a tých voľných miest v jednotlivých tímoch nie je veľa. Naozaj neviem, kde skončím.

Odohrali ste zatiaľ za Spišiakov jeden prípravný súboj. Nastúpite aj v ďalších?

- Uvidíme, ako som vravel, všetko je v štádiu riešenia. Ale ten duel proti Martinu som si naozaj užil, veď som za Spišskú nastúpil po dlhých pätnástich rokoch.

Martin Bakoš

- narodený: 18. apríla 1990 v Sp. Novej Vsi

- post: útočník

- kluby: Sp. Nová Ves, Slovan, Liberec, Kunlun, Providence, Soči, Vladivostok, Spartak Moskva, Třinec

- top úspechy: dvakrát majster ČR s Libercom a Třincom, majster SR so Slovanom, dvakrát účasť na MS a raz na ZOH