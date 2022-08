Príbeh ako z Hollywoodu: Z druhej švajčiarskej ligy až do pohárovej Európy!

Na začiatku Európskej konferenčnej ligy by si na nich vsadil azda len šialenec, no oni to predsa len dokázali. Futbalisti lichtenštajnského Vaduzu sa prvýkrát v histórii prebojovali do základnej skupiny niektorého z európskych pohárov. A to aj napriek tomu, že hrajú len v druhej najvyššej švajčiarskej súťaži.

Futbalový Slovan spoznal súperov v skupine EKL! Takto okomentoval žreb tréner Weiss Do bojov o Európsku konferenčnú ligu sa Vaduz dostal vďaka víťazstvu v lichtenštajnskom pohári. Jeho cesta začínala v 2. predkole, kde narazil na slovinský Koper. Po výhre 1:0 na pôde súpera prišla domáca remíza 1:1, ktorá znamenala postup. Konečnou zastávkou však malo byť 3. predkolo, kde klub z maličkého štátu nastúpil proti tureckému Konyasporu. Ani jeden z najlepších tímov nabitej Süper Lig však prekvapivo FC Vaduz nezastavil. V hlavnom meste Lichtenštajnska sa zrodila remíza 1:1 a najväčší šok prišiel práve v odvete. Víťazstvo 4:2 na vonkajšom trávniku a takisto aj postup outsidera do baráže o skupinu zrejme nikto nečakal. Schranz spasil Sláviu v infarktovom závere: Najdôležitejší gól v kariére! ​To ale nebolo všetko. Vo štvrtom predkole Vaduz narazil na Rapid Viedeň, ktorého dres oblieka aj náš Martin Koscelník. Po ďalšej domácej remíze pomerom 1:1 rozhodol o historickom postupe do základnej skupiny európskych pohárov Tunahan Cicek. Fanúšikom jedného z nasjlávnejších rakúskych klubov ostali len oči pre plač a naopak práve futbalisti z druhej švajčiarskej ligy oživia jeseň ďalšími atraktívnymi zápasmi. V E-skupine EKL sa totiž stretnú s holandským AZ Alkmaar, cyperským Apollonom Limassol a ukrajinským Dniprom.