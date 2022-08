Realizačný tím čínskych volejbalistiek sa nevyznamenal: Kvôli kurióznej chybe nastúpili na zápas takto!

Niektoré hráčky si masky začali skladať ku koncu prvého setu, v ďalších setoch už hrali všetky bez nich. Číňanky otočili zápas v Pasig City z 0:1 na 3:1, obsadili prvé miesto v skupine a postúpili do sobotného štvrťfinále proti Austrálii. Situácia vyvolala negatívnu odozvu medzi fanúšikmi na sociálnej sieti Weibo. „Myslel som si, že to bolo meme, nenapadlo mi, že naozaj hrajú s maskami na tvári," citovala agentúra AFP jeden komentár na internete, ktorý mal vyše 5000 „palcov hore".

Čína sa drží politiky nulovej tolerancie koronavírusu, v krajine naďalej trvajú lockdowny, cestovné obmedzenia a hromadené testovania, platí aj povinnosť nosenia masiek. Asociácia sa za vzniknutú situáciu ospravedlnila. Hráčkam prikázala mať nasadené masky pri príchode na štadión, keď sa dozvedela, že niektoré účastníčky podujatia mali pozitívny test na Covid-19: „Organizačný výbor nestanovil jasné pravidlá, či majú mať hráčky nasadené masky počas zápasu. Naše reprezentantky ich na začiatku mali, aby sa chránili. Pre náš nedostatok skúseností na palubovke sme im včas nepripomenuli, aby si masky dali dole."

Volleyball China vs Iran

Chinese lost game-1 in front of weak team.

Likely poor performance came about mask (COVID).

Then, they took mask off & won the game easily.

//

What a stupid mask-sport decision🤣.

But, nobody knows whether coach will be punished since she order mask-off. https://t.co/B9hn3Kqlpu