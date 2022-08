Futbalový Slovan spoznal súperov v skupine EKL! Takto okomentoval žreb tréner Weiss

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava narazia v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy 2022/2023 na FC Bazilej, Žalgiris Vilnius a Pjunik Jerevan. Rozhodol o tom piatkový žreb v tureckom Istanbule.

Slovan bude hrať v H-skupine, pred žrebom figuroval v 2. výkonnostnom koši. Pri žrebe bolo 32 tímov, ktoré následne vyžrebovali do ôsmich skupín po štyroch.

Súboje v skupine absolvujú "belasí" 8. a 15. septembra, 6., 13. a 27. októbra a 3. novembra. Víťaz každej z ôsmich skupín postúpi do osemfinále play off EKL. Družstvá na druhých miestach absolvujú baráž, kde budú čeliť ôsmim tímom z Európskej ligy, ktoré skončili vo svojich skupinách na treťom mieste. Pre tímy na 3. a 4. mieste sa účinkovanie v pohárovej Európe skončí. Hrať sa bude o 18.45 a 21.00 SEČ.

"Z pozície diváka to nie je príliš atraktívna skupina, ale je hrateľná. Verím, že uhráme dobré výsledky. Uvidíme, čo nám prinesie program, to bude veľmi dôležité. Body sa budú počítať na konci. Je to hrateľná skupina a uvidíme. Musíme si súperov zanalyzovať. Boli tam aj atraktívnejší a ťažší súperi, ale žreb je žreb. Musíme sa tomu prispôsobiť a odohrať dobré zápasy. Papierovo je najlepší Bazilej a bude asi favorit skupiny. Uvidíme, čo bude v našich silách, nechcem predbiehať. Budeme bojovať a verím, že potešíme divákov. Žiadny zo zápasov nebude ľahká prechádzka," povedal v prenose RTVS kouč Slovana Vladimír Weiss starší.

Pražská Slavia sa predstaví v G-skupine spolu s CFR Kluž, Sivassporom a FC Ballkani. Ďalšieho českého zástupcu 1. FC Slovácko čaká Partizan Belehrad, 1. FC Kolín v kádri s Ondrejom Dudom a OGC Nice.

"Belasí" si zahrajú v skupine EKL po druhý raz za sebou. Vlani z nej v konkurencii tímov FC Kodaň, PAOK Solún a Lincoln Red Imps nepostúpili, získali osem bodov. V oboch zápasoch zdolali gibraltárskeho majstra, s PAOK v oboch dueloch remizovali a s Kodaňou dvakrát prehrali.

Zloženie základných skupín futbalovej Európskej konferenčnej ligy 2022/2023:

A-skupina: Istanbul Basaksehir, AC Fiorentina, Heart of Midlothian, RFS Riga

B-skupina: West Ham United, FCSB, Anderlecht Brusel, Silkeborg IF

C-skupina: CF Villarreal, Hapoel Beer Ševa, Austria Viedeň, Lech Poznaň

D-skupina: Partizan Belehrad, 1. FC Kolín, OGC Nice, 1. FC Slovácko

E-skupina: AZ Alkmaar, Apollon Limassol, FC Vaduz, Dnipro-1

F-skupina: KAA Gent, FK Molde, Shamrock Rovers, Djurgarden IF

G-skupina: Slavia Praha, CFR Kluž, Sivasspor, FC Ballkani

H-skupina: FC Bazilej, ŠK SLOVAN BRATISLAVA, Žalgiris Vilnius, Pjunik Jerevan

Kalendár Európskej konferenčnej ligy 2022/2023:

8. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

15. septembra: 2. kolo skupinovej fázy

6. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

13. októbra: 4. kolo skupinovej fázy

27. októbra: 5. kolo skupinovej fázy

3. novembra: 6. kolo skupinovej fázy

7. novembra: žreb 1. vyraďovacieho kola

16. februára: prvé zápasy 1. vyraďovacieho kola

23. februára: odvety 1. vyraďovacieho kola

24. februára: žreb osemfinále

9. marca: prvé zápasy osemfinále

16. marca: odvety osemfinále

17. marca: žreb štvrťfinále a semifinále

13. apríla: prvé zápasy štvrťfinále

20. apríla: odvety štvrťfinále

11. mája: prvé zápasy semifinále

18. mája: odvety semifinále

7. júna: finále (Praha)