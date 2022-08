Sagan absolvoval premiéru v súťaži e-bikov, v silnej konkurencii sa nestratil

Druhý skončil víťazov krajan Hugo Pigeon s mankom 29 sekúnd a pódium doplnil Švajčiar Joris Ryf (+42). Sagan stratil na Gillouxa 5:25 min a bol najlepší zo štvorice slovenských reprezentantov. Ľuboš Staňo skončil osemnásty (+5:50) a Filip Sklenárik s Martinom Knapcom prišli do cieľa so stratou dvoch kôl mimo najlepšej dvadsiatky.

Medzi ženami triumfovala s prehľadom Nicole Göldiová zo Švajčiarska časom 47:00 min. Súperky za ňou zaostali o takmer minútu a pol a tesnejší bol súboj o druhé miesto. Ten zvládla lepšie domáca Justine Tonsoová (+1:25), ktorá predstihla Göldiovej krajanku Nathalie Nathalie Schneitterovú o desať sekúnd.

Hey @petosagan 👋



The three-time UCI Road World Champion is having fun out there 🤘#LesGets2022 pic.twitter.com/WE7GSQofBL