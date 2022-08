Výbuch radosti! Takto sa v Plzni oslavovalo po žrebe Ligy majstrov

Futbalisti Plzne sa v Lige majstrov stretnú v atraktívnej C-skupine s Bayernom Mníchov, Barcelonou a Interom Miláno.

Rozhodol o tom žreb v Istanbule, kde sa v júni budúceho roka uskutoční finále. "Je to fantastické. Keď vyžrebovali Barcelonu do céčka, sledoval som už len tú skupinu. Keď tam padli Bayern a Inter, bolo to krásne. Som naozaj nadšený, nastúpime proti súperom našich snov,“ povedal záložník Plzne Jan Sýkora.

Futbalisti Viktorie Plzeň si žreb užili spoločne aj s rodinnými príslušníkmi. Keď sa dozvedeli, že si zahrajú v skupine snov, nastali bujaré oslavy. Pozriete, ako sa futbalisti Plzne tešili po zverejnení žrebu Ligy majstrov.