Koniec v Manchestri sa blíži: Ronaldo chystá návrat do vlasti

Prestupové okno sa pomaly zatvára a čoskoro sa rozhodne o budúcnosti portugalského futbalistu Cristiana Ronalda (37).

Rodák z Madeiry počas leta otvorene prehlásil, že túži opustiť Manchester United. Ten sa kvalifikoval len do Európskej ligy a Ronaldo si ešte chce zahrať Ligu majstrov.

Podľa servera caughtoffisde.com sa Portugalčan v najbližších dňoch vráti do vlasti, aby spečatil prestup do Sportingu Lisabon. „Cristiano Ronaldo je na pokraji podpisu zmluvy so Sportingom. V klube sa od zajtra začnú prípravy, na jeho prezentáciu. Obchod je uzatvorený na 99 percent,“ uviedol web na sociálnej sieti twitter.

Cristiano Ronaldo odštartoval svoju hviezdnu kariéru práve v Sportingu Lisabon, keď v roku 2003 prestúpil za takmer 20 miliónov eur do Manchestru United.