Schranz spasil Sláviu v infarktovom závere: Najdôležitejší gól v kariére!

Až v nadstavenom čase predĺženia rozhodla Slavia Praha o svojom postupe do skupinovej fázy futbalovej Európskej konferenčnej ligy. Raków Čenstochová zdolala vo štvrtok v domácej odvete play off 2:0. "Zošívaní" zvrátili prehru 1:2 z prvého zápasu a o víťazný gól sa postaral Slovák Ivan Schranz.

Anglický rozhodca Craig Pawson nadstavil na konci predĺženia dve minúty. To stačilo Slavii na úspešnú akciu, v ktorej poslal Peter Olayinka dlhý center na zadnú žrď a loptu umiestnil hlavičkou do siete hostí Schranz. "Bol to rozprávkový záver, hrali sme úplne do konca a sme veľmi šťastní. Bol to jeden z najdôležitejších gólov v mojej kariére," neskrýval nadšenie slovenský útočník v rozhovore po stretnutí priamo na ihrisku.

"Majú skvelých futbalistov, v oboch zápasoch boli výborní a možno je škoda, že sme sa stretli už v predkole. Čenstochová si tiež zaslúžila skupinu," dodal Schranz, ktorý si v tejto sezóne EKL pripísal druhý presný zásah a vo štvrtok sa podieľal aj na otváracom góle Mosesa Usora. "Tešíme sa na európsku jeseň, viem, že budeme v prvom koši, ale aj tak je to nevyspytateľné. Vlani sme dostali veľmi náročnú skupinu," povedal k piatkovému žrebu 28-ročný Slovák.

Jeho tím sa v predchádzajúcom ročníku stretol v hlavnej fáze s Feyenoordom Rotterdam, Unionom Berlín a Maccabi Haifa. Postúpil do štvrťfinále, kde podľahol práve holandskému mužstvu, neskoršiemu finalistovi. Schranz sa zaslúžil o dva góly v sieti Unionu a ďalší strelil v prvom kole vyraďovacej časti proti Fenerbahce Istanbul. Jeho rozvahu ocenil aj tréner Jindřich Trpišovský: "Určite to nie je náhoda. Čím bližšie je k bráne, tým pokojnejšie pôsobí. Nepanikári a dokáže správe vyriešiť situácie v pokutovom území."