Nečakaná komplikácia partnerky Rafaela Nadala počas tehotenstva: Bude Španiel nútený opustiť US Open?

Španielsky tenista Rafael Nadal (36) síce chce na blížiacom sa US Open zabojovať o zisk 23. grandslamového titulu, no teraz sa musí na diaľku vyrovnávať s omnoho väčšími starosťami.

Mery Perellová, ktorá očakáva Nadalove prvé dieťa, je už vo finálnej fáze tehotenstva. Web Diario de Mallorca však informoval, že bude musieť absolvovať neznámu operáciu, ktorá môže spôsobiť výrazné komplikácie. Manželka hviezdneho tenistu bola hospitalizovaná na klinike v Palme, kde ju podľa zdrojov už boli navštíviť rodičia aj švagriná. V týchto náročných chvíľach sa ale musí zaobísť bez svojej najväčšej opory.

Rafael Nadal sa aktuálne totiž nachádza v New Yorku, kde sa pripravuje na budúcotýždňový štart prestížneho US Open. No pokiaľ by sa zdravotný stav jeho manželky zhoršil, je vysoko pravdepodobné, že by turnaj predčasne opustil. Už dávnejšie pripustil, že na svete sú aj dôležitejšie veci než tenis.