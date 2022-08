Hviezdny tenista Novak Djokovič vynechá ďalší Grand Slam: Svoj postoj k očkovaniu stále nezmenil

Srbský tenista Novak Djokovič (35) nebude štartovať na grandslamovom turnaji US Open. Trojnásobný newyorský šampión nie je zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 a vakcinácia je podmienkou vstupu do USA. Necelé dve hodiny pred žrebom Djokovičovo meno už nefigurovalo na zozname prihlásených hráčov. Informovala o tom agentúra AP, hráč potvrdil svoju absenciu na twitteri.

„Žiaľ, nebudem môcť odcestovať do New Yorku a štartovať na tohtoročnom US Open. Všetkým hráčom, ktorí sa predstavia na turnaji, želám veľa šťastia. Budem sa snažiť udržať sa v čo najlepšej kondícii a nálade. Budem čakať na ďalšiu šancu vrátiť sa do súťažného kolotoča," uviedol 21-násobný grandslamový šampión na sociálnej sieti. Vlani prehral vo finále US Open s Rusom Daniilom Medvedevom, ktorý mu zahatal cestu za kalendárnym Grand Slamom.

Djokovič už dávnejšie vyhlásil, že sa nenechá zaočkovať, aj keď mu to bráni hrať na turnajoch. Nezaočkovaní cudzinci podľa zákona nemôžu pricestovať do Kanady alebo USA. V auguste sa Djokovič už odhlásil z turnaja ATP Masters 1000 v Cincinnati. V januári Srb nemohol obhajovať titul na Australian Open. Neuspel totiž na federálnom súde v Melbourne s odvolaním sa proti opätovnému zrušeniu jeho víza, ktoré nariadil austrálsky minister pre imigráciu Alex Hawke. Vtedajšieho Lídra svetového rebríčka ATP následne deportovali z krajiny.