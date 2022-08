Dnes štartujú vo Francúzsku MS v horských e-bikoch: Títo budú bojovať spolu so Saganom

Všetci na jednej lodi. Už dnes o 11.30 hod. štartujú dlhoočakávané preteky horských e-bikov v rámci majstrovstiev sveta, ktoré hostí francúzska obec Les Gets.

Najväčšiu pozornosť púta, prirodzene, sedemnásobný držiteľ zeleného dresu z Tour de France Peter Sagan (32), no na trati to nebude jediný Slovák. Spolu s ním zabojujú o čo najlepší výsledok aj ďalší traja jeho krajania.

Pre fanúšikov cestnej cyklistiky sú mená Martin Knapec, Ľuboš Staňo a Filip Sklenárik relatívne neznáme pojmy, no vo svete enduro pretekov pôsobí táto trojica už dlhé roky. Partia na čele s Petrom Saganom sa bude snažiť hájiť dobré meno slovenskej cyklistiky v kategórii horských e-bikov, aj keď samotnýTourminátor dopredu vyhlasoval, že veľké ambície nemá. „Nebudem konkurencieschopný a ani sa o to v konečnom dôsledku nebudem snažiť. Pre mňa to bude párty,“ uviedol Tourminátor, no po prvých tréningoch dodal aj vážnejšie stanovisko. „Som veľmi milo prekvapený. Trať je veľmi technická, ale za sucha je to v pohode. Ak nám však zaprší, tak to bude zase niečo iné, niečo nové. Sám preto neviem, čo mám od toho očakávať. Prešiel som si celú trať, a to, čo som na nej zažil... Musím povedať - silná káva,“ povedal Sagan, na ktorého slová nadviazali aj jeho spolubojovníci.

Práve počasie totiž bude najdôležitejším faktorom. Podľa predpovedí to však počas piatkového dňa v Les Gets skôr vyzeralo na dážď. „Mne osobne vyhovuje, že trať je extrémne technická, aj keď je to náročnejšie. Azda nám vydrží počasie a bude sucho, to je najdôležitejšie,“ potvrdil Ľuboš Staňo. „Kto má výkon, bude ho musieť využívať naplno. Technickí jazdci budú mať trochu prevahu. Najlepšie bude preto kombinovať techniku s výkonom. Táto disciplína je multižánrová, dôležité budú skúsenosti a ísť dobré stopy, azda to vyjde,“ uzavrel Martin Knapec.

Elektrobicykle na MS:

- energia môže byť dodávaná dvoma zdrojmi: ľudskou a elektrickou silou

- maximálny výkon motora je obmedzený na 250 W

- maximálna rýchlosť asistencie na 25 km/h

Martin Knapec (27)

- Niekoľkonásobný majster Slovenska v downhille a endure

- Bicykel označil ako lásku, ktorá ho nikdy nesklame.

Ľuboš Staňo (30)

- Majster Slovenska v endure

- Bicykel považuje primárne za zábavu, miluje všetko, čo má 2 kolesá.

Filip Sklenárik (26)

- Víťaz kategórie MTB - XCO/XCM v ankete Zlatý pedál

- S pretekárskou cyklistikou začal v 14. rokoch v adrenalínovom downhille.