Homosexuálne orientovaný rozhodca to povedal na rovinu: Vo futbale je až 40 percent takých ako ja

Brazilský futbalový rozhodca gor Benevenuto (41) ako prvý na úrovni kategórie FIFA otvorene priznal, že je gay. Teraz sa nechal počuť, že vo futbale je množstvo homosexuálne či bisexuálne orientovaných hráčov alebo funkcionárov. Podľa neho to môže byť až 40 percent.

S priznaním ohľadne homosexuálnej orientácie prišlo v poslednej dobe viacero športovcov z rôznych odvetví. Minulý mesiac sa k tomu priznal aj uznávaný medzinárodný rozhodca FIFA Igor Benevenuto. Ten sa v rozhovore na túto tému poriadne rozrozprával a prišiel s nesmierne zaujímavými tvrdeniami.

Jeden z najlepších rozhodcov sveta prezradil, aké náročné bolo dlhé roky skrývať svoje pravé ja. „V Brazílii je homosexualita vnímaná ako choroba podobná alkoholizmu, ktorú je možné prekonať. Veril som tomu roky. Trpel som depresiami a prešiel temnými časmi. Modlil som sa k Bohu, aby ma vyslobodil. Bohužiaľ stále existujú predsudky. Nepredpokládám, že by sa situácia počas môjho života úplne zmenila. Ale stále môžem byť kvapkou v mori zmien," popísal svoje pocity po coming oute.

Navyše je presvedčený, že homosexualita je medzi futbalistami omnoho rozšírenejšia, než sa myslelo. „Keď si vezmete do úvahy každého človeka, ktorý je zapojený do futbalu – funkcionárov, manažérov, hráčov a rozhodcov, tak tridsať až štyridsať percent z nich sú homosexuáli alebo bisexuáli. Alebo aspoň niekedy niečo mali s iným mužom. Prekvapilo by vás, kto je v tomto odvetví homosexuál," uviedol rozhodca podľa britského denníku Daily Mail.