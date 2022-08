Tenista Filip Polášek má problémy s enormnou únavou: Hrozí mu koniec sezóny?!

Už dva mesiace chýba na kurtoch! Reč je o tenistovi Filipovi Poláškovi (37), ktorý nebude štartovať na poslednom grandslamovom turnaji roka US Open (od 29. augusta do 11. septembra). Momentálne 16. hráč sveta vo štvorhre má zdravotné problémy s regeneráciou tela, chodí na rôzne vyšetrenia, ktoré majú odhaliť príčinu jeho stavu. Denníku Nový Čas prezradil, že v hre je aj predčasné ukončenie tejto sezóny!

Polášek naposledy odohral súťažný zápas na tohtoročnom Wimbledone po boku austrálskeho parťáka Johna Peersa a odvtedy sa jeho meno na turnajoch neobjavilo. „Už vtedy som mal zdravotné problémy, ale ešte som zápasy zvládol odohrať. Po Wimbledone som však dosť trpel a povedal som si, že si musím dať prestávku, aby sa telo dalo dokopy. Nechcel som už ďalej do seba sypať prášky na utlmenie bolesti. Lekári zatiaľ hľadajú konkrétnu diagnózu. Problém je v tom, že moje telo nedokáže regenerovať na záťaž. Prejavuje sa to tak, že rôzne časti tela sa cítia extra unavené. Raz ma bolí chrbát, potom zase achilovka,“ povedal na úvod Filip, ktorý od Wimbledonu nedržal v ruke raketu. „Nie, dal som si úplný oddych od športu. V bežnom živote ma to nelimituje, ale trénovať zatiaľ nemôžem.“

Verdikt o pár týždňov

Víťaz Australian Open z roku 2021 vo štvorhre teraz nedokáže povedať, kedy sa vráti späť do súťažného kolotoča. Na otázku, či hrozí aj predčasné ukončenie sezóny, odvetil: „Aj táto možnosť je v hre. Ak sa v priebehu mesiaca nezistí príčina môjho zdravotného stavu a nezačnem trénovať, tak bude koniec sezóny. Ak by som sa vedel na konci septembra vrátiť na kurty, tak v októbri ešte stihnem odohrať zopár turnajov."

Príde o Turnaj majstrov

Ak by Polášek aj pol roka pauzoval, jeho rebríčkové postavenie bude chránené a môže sa potom vrátiť na vrcholné podujatie bez problémov. „Áno, je to tak. Uvidíme, čo prinesú najbližšie týždne. Mrzí ma to celé, aj kvôli Johnovi Peersovi, ktorý si teraz musí hľadať nového partnera. Prvú polovicu sezóny sme mali slušnú, boli sme v hre aj o postup na koncoročný Turnaj majstrov,“ doplnil Polášek, ktorý sa tak teraz môže naplno venovať manželke Karin a dvom dcérkam.

Nedostane ani cent

Na rozdiel od hokejovej NHL či NBA nedostanú tenisti od federácie počas zdravotnej absencie žiadnu finančnú kompenzáciu. „V tenise to tak nefunguje, že ak ste na listine zranených hráčov, tak dostanete finančnú kompenzáciu. Keď hráte, tak zarábate, ak nie, tak ste bez príjmu,“ prezradil Filip.