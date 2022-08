Piqué žiada od Shakiry neuveriteľnú vec: Prominentný pár čaká súd!

Vzťah speváčky Shakiry (45) a futbalistu Gerarda Piquého (35) sa už blíži ku koncu, ale dvojica má stále nevybavené účty.

Kolumbijská speváčka sa z krachu vzťahu ešte len spamätáva, no obranca FC Barcelona sa vášnivo bozkáva na ulici so svojou novou známosťou. Shakira je znechutená a túži opustiť Barcelonu. Má to však jeden háčik.

Piquého požiadala o to, aby jej dovolil odcestovať aj so synmi do Miami. Podľa informácii serveru sport.es dokonca Piqué s týmto návrhom súhlasil, ale so zvláštnou požiadavkou. Shakira mu bude musieť platiť letenky, aby mohol navštevovať synov. Nie je veľkým prekvapením, že Shakira údajne nemala súhlasiť.

Deti Milan (9) a Sasha (7) sú momentálne to jediné, čo dvojicu spája. Slávny pár v najbližšom období čaká súd, ktorý rozhodne, komu pripadne starostlivosť o deti.