Vedenie NHL napreduje s plánmi na usporiadanie Svetového pohára: Predstaví sa na ňom aj Slovensko?

Vedenia NHL spolu s hráčskou asociáciou NHLPA intenzívne pracujú na tom, aby sa v roku 2024 uskutočnil po ôsmich rokoch ďalší ročník hokejového Svetového pohára 2024.

Potvrdil to zástupca elitnej kanadsko-americkej ligy Bill Daly. Turnaj by sa mal odohrať vo februári, NHL naňho plánuje vymedziť v základnej časti sedemnásťdňové okno. "Ideme plnou parou vpred, čo znamená, že sa ohľadom tejto záležitosti pravidelne stretávame," uviedol zástupca komisára Garyho Bettmana Daly v stredu pri príležitosti mediálneho dňa NHL v Paríži.

Turnaj, ktorý nadväzoval na Kanadský pohár, sa doteraz odohral trikrát. Po rokoch 1996 a 2004 ho v roku 2016 usporiadalo Toronto, kde sa odohrali všetky zápasy. Turnaja sa vtedy vedľa domácej Kanady, USA, výberu Severnej Ameriky do 23 rokov a výberu Európy zúčastnili ešte reprezentácie Ruska, Švédska, Fínska a Česka. Z víťazstva sa radovala Kanada.

Za rok a pol má na prestížnej akcii štartovať najmenej osem národných tímov. "Zápasy sa budú hrať v Severnej Amerike a Európe," načrtol Daly. "Jednu základnú skupinu by sme chceli odohrať v Európe a druhú v Severnej Amerike, pričom na semifinále a finále by sme sa potom presunuli do iného severoamerického mesta. Máme na tento účel krátky zoznam s tradičnými hokejovými mestami," doplnil.

Tentoraz sa majú na turnaji predstaviť iba národné tímy. A počet účastníkov by mohol stúpnuť na desať. V takom prípade by sa odohrala ešte kvalifikačná časť, po ktorej by sa hlavnej časti turnaja zúčastnila osmička mužstiev.

"Z dlhodobého hľadiska je v našich plánoch usporiadanie kvalifikačného turnaja v inom čase počas sezóny, ale vzhľadom na krátke časové obdobie, ktoré máme k dispozícii medzi dneškom a februárom 2024, si myslím, že kvalifikácia bude už súčasťou turnaja," vyhlásil Daly. Zároveň potvrdil, že neistá zostáva účasť Ruska, ktoré je do odvolania vylúčené zo všetkých medzinárodných súťaží kvôli invázii na Ukrajinu.