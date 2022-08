Pálffy prehovoril o sláve Slafkovského a spol.: Píše sa o nich priveľa! Ešte nič neukázali

Hokejová legenda Žigmund Pálffy (50) pozorne sleduje výkony talentovaných mladíkov z nastupujúcej generácie okolo Juraja Slafkovského (18).

Majster sveta z Göteborgu sa v rozhovore pre isport.cz vyjadril, že talentovaní mladíci okolo Juraja Slafkovského majú prehnanú publicitu. Ale posledné úspechy slovenského hokeja hodnotí kladne. „No, až na tú poslednú dvadsiatku… Ale inak som rád, že máme veľkú perspektívu a budúcnosť, aj keď nemáme až toľko hokejistov. Dúfam, že chlapci hlavne pretavia na ľad to, čo sa o nich píše u nás na Slovensku. Je toho podľa mňa až veľa... Ešte nič neukázali,“ povedal Pálffy.

Rodák z Košíc sa stal po olympiáde v Pekingu doslova celebritou. Bol najlepším strelcom a získal cenu pre najužitočnejšieho hráča turnaja MVP. Slováci na olympijskom turnaji získali historický bronz.

Famózne výkony v reprezentácii a vo fínskom TPS Turku ho katapultovali na prvé miesto draftu NHL, siahol po ňom Montreal Canadiens. Kanadský klub v prvom kole vytiahol tiež Slováka Filipa Mešára. Obranca Šimon Nemec bol drafotovaný z druhého miesta klubom New Jersey Devils. Pre slovenský hokej to bol najúspešnejší draft v histórii.

Napriek tomu si Pálffy myslí, že sa im venuje veľká pozornosť. „Áno, je to prehnané. Bude dôležité, ako zvládnu kemp. Tam sa všetko ukáže. Držím im palce. Hlavne tým trom, ktorí boli na drafte (Slafkovský, Nemec, Mešár – pozn. autora). Dúfam, že to ukážu na ľade. Už bolo veľa jednotiek, aj od vás z Česka, ktorým to veľmi nevyšlo. Dúfam, že to dobre dopadne a potiahnu slovenský hokej, pretože sú to mladí chlapci. Budeme im držať palce. Som rád, že sa náš hokej dostal trochu na výslnie. Mali sme dlhšiu pauzu, ale zase to poskočilo. Dvadsiatka síce nič moc, ale dúfam, že títo chlapci náš hokej pozdvihnú,“ zhodnotil bývalý hokejista NHL.

Juraj Slafkovský sa bude musieť v Montreale vysporiadať s extrémnym tlakom. Podľa Pálffyho má šikovný útočník predpoklady na to, aby to ustál. „Je to skromný chlapec, nedávno som ho konečne spoznal aj osobne, bolo to pri vyhlásení Hokejista roka. Dúfam, že zostane pevne nohami pri zemi. Viete, je veľmi dôležité, ako zareaguje Montreal. Akých bude mať spoluhráčov, koľko dostane priestoru na ľade. Či dostane vôbec šancu... Viete, aká je Kanada. Tam je veľký tlak. Myslím si, že Montreal ho bude hrozne tlačiť, aby hral už od začiatku. Pretože by to inak bolo ich veľké zlyhanie... Budú chcieť jednoznačne ukázať, že ho získali oprávnene ako jednotku draftu. Aby to nevyzeralo, že manažér zlyhal,“ uviedol pre isport.cz Žigmund Pálffy, ktorý sa zúčastnil v Praha na rozlúčkovom zápase Jaroslava Bednářa a Marka Tomica. Spoločne hrali v sezóne 2004/05 v Slavii Praha počas výluky NHL.