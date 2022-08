Vdova po Kobem Bryantovi († 41) vysúdila mimoriadne odškodné: Tá suma vám vyrazí dych!

Vdova po americkej basketbalovej legende Kobem Bryantovi vysúdila odškodné vo výške 16 miliónov dolárov za narušenie súkromia a morálnu ujmu. Vanessa Bryantová žalovala členov záchranných zložiek v Los Angeles, ktorí si odfotili jej mŕtveho manžela na mieste tragickej havárie vrtuľníka z 26. januára 2020.

Pri nehode zahynula aj ich 13-ročná dcéra Gianna a ďalších sedem ľudí. Súdne pojednávanie v Los Angeles trvalo jedenásť dní a skončilo sa symbolicky 24. augusta, deň po nedožitých 44. narodeninách Bryanta. Každoročne sa v tento dátum oslavuje v Los Angeles "Deň Kobeho Bryanta", keďže čísla 8 a 24 nosieval počas hráčskej kariéry na drese.

Okrem Vanessy Bryantovej dostal v rámci rovnakého konania odškodné aj Chris Chester, ktorý pri spomenutej nehode prišiel o manželku a dcéru. Deväťčlenná porota mu po porade trvajúcej štyri a pol hodiny prisúdila 15 miliónov dolárov.

Bryantová žalovala aj prepravnú spoločnosť, ktorej patrí vrtuľník a zosnulého pilota. Polícia v Los Angeles sa už údajne dohodla na mimosúdnom vyrovnaní vo výške 2,5 milióna dolárov s inými pozostalými po nehode. Záchranári podľa Bryantovej porušili zákon tým, že si bezdôvodne odfotili jej manžela a zábery ukázali aj kolegom, ktorí neboli na mieste tragédie. Údajne ich videlo spolu až 30 ľudí. Odmietla, že by konala pod vplyvom emócií alebo že by chcela na smrti svojich blízkych zarobiť. Polícia fotografie vymazala skôr, ako sa dostali do médií alebo na internet.

Kobe Bryant sa v drese Los Angeles Lakers vypracoval na jedného z najlepších hráčov modernej éry v NBA. Počas 20-ročnej kariéry Bryant v drese Lakers päťkrát vyhral NBA a s tímom USA sa tešil z olympijského zlata v Pekingu 2008 a Londýne 2012. Kariéru ukončil v roku 2016.