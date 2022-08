Ostrý odkaz! Tenisová legenda bráni Djokoviča

Legendárny tenista John McEnroe (63) by považoval za vtip, keby sa Novak Djokovič (35) nemohol kvôli chýbajúcemu očkovaniu proti koronavírusu zúčastniť nadchádzajúceho US Open.

Srbský hráč môže na turnaji v New Yorku útočiť na 22. grandslamový titul, kvôli odmietavému postoju k vakcíne mu však hrozí, že mu úrady rovnako ako na začiatku roka pri Australian Open neumožnia vstup do krajiny. Žreb turnaja v New Yorku sa uskutoční vo štvrtok. "Nemyslím, že je to fér," citovala McEnroea agentúra Reuters.

"Nechal by som sa síce zaočkovať a potom šiel hrať, ale on má veľmi silné presvedčenie a treba to rešpektovať. Máme za sebou už dva a pol roka pandémie a myslím, že ľudia vo všetkých častiach sveta o nej vedia zase viac. Myšlienka, že sem Novak nemôže cestovať, znie ako vtip," doplnil štvornásobný šampión US Open.

Tridsaťpäťročný Srb už musel kvôli absencii očkovania vynechať na začiatku roka Australian Open, kde mal obhajovať titul. Jeho neúčasť využil španielsky rival Rafael Nadal, ktorý turnaj vyhral a vďaka ďalšiemu víťazstvu na Roland Garros sa dostal s 22 grandslamovými titulmi na čelo historického rebríčka. Djokovič síce v júli ovládol Wimbledon, stále má však na svojom konte o triumf menej.

McEnroe premietal, či práve tieto komplikácie ohľadom očkovania nestáli Srba post najúspešnejšieho hráča histórie. "Je to otázka, na ktorú by všetci chceli poznať odpoveď. Je ale jasné, že z toho Rafa ťažil. Ak niekto vyhral osemkrát alebo deväťkrát Australian Open (Djokovič), potom je jasné, že by mal aj na tom ďalšom šancu," uviedol McEnroe.