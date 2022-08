Kližan sa zastal slovenských hokejistov v KHL: Drsný odkaz Husárovi!

Bývalý slovenský tenista Martin Kližan (33) ostro reagoval na kritiku Ivana Husára voči slovenským hokejistom, ktorí podpísali zmluvy v ruskej KHL.

Slovenský reprezentačný brankár Adam Húska podpísal zmluvu s ruským tímom Torpedo Nižnyj Novgorod a rozšíril rady svojich krajanov v KHL. Napriek vojenskej invázii Ruska na Ukrajine. Štátny tajomník pre šport Ivan Husár pri príležitosti výročia invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa zverejnil na sociálnej sieti facebook príspevok, v ktorom kritizoval slovenských hokejistov mieriacich do Ruska a nazval ich "bezcitnými ignorantmi".

Príspevok vyvolal veľkú vlnu rozličných reakcií a medzi komentujúcimi sa objavil aj bývalý slovenský tenista Martin Kližan (33). Ten kandidoval na pozíciu prezidenta STZ (napokon vyhral Miloš Mečíř) a aktuálne sa chce stať starostom mestskej časti Bratislavy - Petržalka.

„Ivan Husár, slušne Vám to napíšem. Sám ste pochoval slovenský šport (s Kučerom) či už pri nástupe do funkcie, alebo počas pandémie. Ste jedna veľká funkcionárska vykopávka. Najsmutnejšie je na tom to, že už ani Vaše odstúpenie ničomu nepomôže, tak ste šport ,,zmanažoval,,!," ostro reagoval Kližan na Husárovu kritiku Slovákov v KHL.