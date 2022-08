Tréner Weiss burcuje pred odvetou s Mostarom: Ukážme vášeň!

Napodobnia Viktoriu Plzeň? Český tím otočil jednogólové manko proti azerbajdžanskému Karabachu a postúpil do skupiny Ligy majstrov, za čo zinkasuje 16 miliónov eur. Futbalisti bratislavského Slovana majú dnes príležitosť priliať do klubovej kasy 3 milióny eur.

V prípade, že zvládnu odvetu play-off Európskej konferenčnej ligy a po prehre 0:1 vonku zdolajú bosniansky Zrinjski Mostar aspoň o dva góly.

V hre je veľa. Nielen spomínané milióny. Podľa výsledku tohto zápasu sa bude hodnotiť celá sezóna Slovana. Ide teda aj o kredit klubu. A možno i hlavu trénera Vladimíra Weissa, ktorý takto pred 10 rokmi po vypadnutí z 2. predkola Európskej ligy a slabšom ligovom štarte nečakane rezignoval.

Slovenský majster minulý týždeň na Balkáne herne zhorel. Najmä v ofenzíve, keď urobil z brankára súpera nezamestnaného. Aj dnes mu bude chýbať dlhodobo zranené trio Weiss ml. - Rabiu - Holman. K nim sa pridal v Mostare vylúčený Barseghjan. Naopak, do kádra sa vracajú Kucka s Abenom. „Verím, že prinesú do tímu kvalitu a budeme silnejší v defenzíve a lepší smerom dopredu. Potrebujeme byť rýchlejší a odolnejší,“ tvrdí kouč Weiss.

Prepadák z minulého štvrtka neostal bez ohlasu. S takým prístupom a najmä výkonom môžu belasí na pohárové pokračovanie zabudnúť. Zdá sa, že fanúšikovia im to odpustili. K včerajšiemu poludniu bolo predaných vyše 12 000 vstupeniek. „Toto mužstvo má morálnu silu otočiť zápas, ak pridá nasadenie a bojovnosť. Mali sme dobrý dialóg s mužstvom. Hráči boli nahnevaní sami na seba. Pozitívna sebakritika je dobrá vec. Dúfam, že ukážeme takú tvár ako proti Olympiakosu.“

Slovan očakáva podporu z tribún, ktorá by ho mohla vybičovať k takému oduševnenému výkonu ako naposledy proti gréckemu majstrovi. Mostar má tesný náskok a z obrannej ulity sa nebude nikam hrnúť. Na ťahu je jeho súper. „Musíme ukázať morálku a vášeň pre náš klub. S rozumnou hrou máme šancu Zrinjski zdolať. Sme na to pripravení. Na mne je zodpovednosť pripraviť mužstvo tak, aby postúpilo. Futbal je o výsledkoch. Za to sme platení,“ dodal tréner Weiss.

Hlinikári z Bosny tiahnu na Tehelné pole

Bosniansky klub mobilizuje! Jednogólový náskok z prvého zápasu by v odvete rád pretavil na historicky prvý postup do skupiny niektorej z európskych pohárových súťaží. Zrinjski ráta v Bratislave s podporou 2 000 svojich fanúšikov. Budú medzi nimi aj zamestnanci hlinikárne Aluminij, ktorá patrí hlavnému sponzorovi klubu MT Abraham Group. Ten zverejnil na sociálnych sieťach fotografiu svojich pracovníkov a priaznivcov oblečených v dresoch Zrinjski. „Budeme vás sledovať, kamkoľvek pôjdete!“ stojí pod fotkou po tom, čo sponzor zorganizoval ich cestu na dnešný odvetný zápas.

O ČO SA HRÁ V KONFERENČNEJ LIGE?

Postup do skupiny: 2,94 milióna €

Víťazstvo v zápase: 500 000 €

Remíza v zápase: 166 000 €