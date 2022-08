Tyson Fury už zareagoval na Usykovu výzvu: Zbavím ukrajinského vraha opasku!

To je rýchlosť! Ukrajinský boxer Oleksandr Usyk (35) ešte nestihol osláviť svoj triumf v odvete nad Britom Anthonym Joshuom (32) a už sa ozval ďalší možný súper. Vlastne si to Ukrajinec spôsobil sám, keď ho pozval do ringu.

Usyk hneď po svojom víťazstve na body v Džidde okrem ďakovania všetkým, ktorí sa za neho modlili, povedal: „Som si istý, že Tyson Fury ešte nie je na dôchodku. Som presvedčený, že chce so mnou bojovať. Aj ja s ním chcem bojovať. Ak nie s Furym, tak nebudem boxovať vôbec.“ Uplynulo len pár hodín a „dôchodca“ Fury sa ozval. Typicky veľkohubo furyovsky aj s urážkami, bez ktorých nemôže byť. „Pustite ma do ringu a ja zbavím ukrajinského vraha jeho opasku, ako som to urobil s posledným ukrajinským vrahom,“ vykrikuje Tyson, narážajúc na Volodymyra Klička, ktorého v roku 2015 v Düsseldorfe zosadil z trónu majstra sveta. Ukrajinec Usyk obhájil tituly! Frustrovaný Joshua vyhodil opasky von z ringu! Prijatie výzvy viac-menej potvrdil, ale vo videu pridal aj podmienky: „Nebude to lacné! Ak chcete to najlepšie, musíte zaplatiť. Bude to veľmi drahé, tak vytiahnite tie šekové knižky.“ Priaznivci boxu sa tak môžu tešiť na ďalší veľký duel. Hovorí sa, že sa uskutoční v decembri a opäť v Saudskej Arábii. Ešte predtým však obe strany čakajú náročné rokovania a Fury musí do 26. augusta vysvetliť WBC, či vracia opasok s titulom majstra sveta, alebo ide ďalej.