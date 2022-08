Hokejový gólman Húska po podpise zmluvy v Rusku: Nech sa hnevajú na politikov, nie na nás!

Po ôsmich rokoch odchádza zo zámoria a vo svojej kariére bude pokračovať v ruskej KHL. Reč je o gólmanovi slovenskej reprezentácie Adamovi Húskovi (25), ktorému v júni vypršal kontrakt s tímom NHL NY Rangers. Keďže nedostal žiadnu adekvátnu ponuku, rozhodol sa podpísať ročný kontrakt s tímom Nižnij Novgorod.

V rozhovore pre Nový Čas sa vyjadril aj ku kritike na adresu hokejistov, ktorí idú počas invázie na Ukrajinu pôsobiť do Ruska.

Po takmer ôsmich rokoch opúšťate zámorie a budete v kariére pokračovať v ruskej KHL. Prečo ste sa tak rozhodli?

- Mojou prioritou bolo zotrvať v zámorí. Myslím si, že minulá sezóna bola z mojej strany vydarená. Dostal som aj šancu v jednom zápase chytať za prvý tím NY Rangers v NHL, preto som veril, že dostanem od klubu novú zmluvu. Ale žiadna neprišla.

Ani od iných tímov z NHL?

- Nie. Nikto sa neozval, a preto som sa musel poobzerať po pôsobení v Európe.

Boli v hre aj iné ligy ako KHL?

- Áno, ale neboli to kluby z top európskych súťaží. V hre bolo aj Slovensko, ale ešte je priskoro v mojom veku na návrat do domácej súťaže. Kontaktovali ma aj kluby z nižšej fínskej či švédskej ligy, ale to tiež nebolo pre mňa zaujímavé. Počítal som naozaj s tým, že zotrvám v zámorí, ale napokon som zvolil KHL, kde boli najlepšie ponuky, a verím, že z hokejovej stránky môžem napredovať.

Rozhodovali ste sa medzi viacerými mužstvami KHL?

- Bolo viac ponúk, ale zvolil som si Novgorod aj kvôli tomu, že trénermi sú bývalé hokejové legendy ako Igor Larionov či Nikolaj Chabibulin, od ktorých sa môžem naozaj veľa naučiť.

Kontaktovali ste aj spoluhráča z reprezentácie Mareka Hrivíka, ktorý ešte vlani v Novgorode pôsobil?

- Áno, písal som si s ním. Dal som mu nejaké otázky, ktoré ma zaujímali, a dostal som od neho pozitívne odpovede. Rovnako som bol aj v kontakte s hráčmi, ktorí teraz v lete prišli do klubu.

Ako vnímate kritiku okolia, že slovenskí hokejisti idú hrať do ruskej KHL v čase invázie na Ukrajinu? Najnovšie sa do hokejistov pustil aj štátny tajomník Ivan Husár...

- Odsudzujem vojnu na Ukrajine a uvedomujem si, že budem čeliť kritike určitých ľudí, ale takto som sa rozhodol. Vojna na Ukrajine nie je chybou hokejistov či športovcov, ale politikov. Nech sa ľudia hnevajú na nich, nie na nás. To vôbec nie je tak, že som vymenil NHL za KHL. Idem si iba robiť svoju prácu.

V akej fáze prípravy vlastne ste, keďže ste nečakali, že začnete súťaž už v septembri?

- Bol som nastavený tak, že začnem ročník až v októbri v zámorí. Som však v plnom tréningovom procese, teraz som sa vrátil z Ameriky, kde som sa tiež pripravoval a momentálne si vybavujem víza na odlet do Ruska. Čím skôr sa chcem pripojiť k tímu, aby som sa rýchlo adaptoval.

Počítajú s vami v Novgorode na post jednotky?

- Áno, tak sme sa bavili, ale nič nemáte vopred garantované. Musím si svoju pozíciu vybojovať výkonmi na ľade.

Cestujete do Ruska aj s priateľkou Taylor?

- Prvé týždne budem sám, musím sa adaptovať a potom príde priateľka za mnou.