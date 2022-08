Veľké odhalenie matky autistického chlapca, ktorému Ronaldo rozbil mobil: Najarogantnejší človek, s akým som hovorila!

Prehovorila matka autistického chlapca (14), ktorému Cristiano Ronaldo (37) rozbil mobil. Odhalila detaily ich rozhovoru, označila ho za najarogantnejšieho človeka, s akým kedy hovorila a ukázala aj záber chlapcovej ruky posiatej modrinami, po údere hviezdneho futbalistu.

Pred niekoľkými mesiacmi obletela športový svet kauza, keď Cristiano Ronaldo (37) po prehre Manchesteru United s Evertonom udrel rukou do ruky 14-ročného autistického chlapca, ktorý držal mobilný telefón. Ten mu, samozrejme, vypadol z ruky a po páde na zem sa rozbil.

Hviezdny portugalský futbalista sa po incidente verejne chlapcovi ospravedlnil a pozval ho na ďalší zápas Manchesteru United. Jeho matka Sarah Kellyová ale túto ponuku odmietla a v rozhovore pre Mirror odhalila detaily rozhovoru, ktorý po pár dňoch s Ronaldom mala.

Čo sa udialo? Deň po incidente na zápase s Evertonom sa žene ozval neznámy muž. Predstavil sa ako Sergio a uviedol, že je PR manažérom Cristiana Ronalda. Sarah ponúkol stretnutie s futbalistom, no tá odmietla. „Vieš, kto je Ronaldo?," spýtal sa pobúrený Sergio. O dva dni sa jej ten istý muž ozval znova. Oznámil jej, že Cristiano Ronaldo s ňou chce hovoriť.

Telefonát s hviezdou Manchesteru United sa skutočne odohral. Ale žena po ňom nemala vôbec dobrý pocit a útočníka označila ako "najarogantnejšieho človeka, s ktorým kedy hovorila." „Spýtal sa, či by som nechcela prísť a stretnúť sa s jeho rodinou," zaspomínala si Sarah Kellyová na detaily rozhovoru s Ronaldom.

„Povedal: Nie som zlý otec. Odvetila som: Nikdy som netvrdila, že si zlý otec. Povedal: Mal som hrozné detstvo, stratil som otca. Na to som mu odpovedala, že každý má svoj dojemný príbeh a ja som stratila otca tiež keď som bola malá, mal rakovinu," hovorila matka autistického chlapca Jacoba.

„Stále ma volal Jack a ani nevedel, ako sa volám. Povedala som mu: Volám sa Sarah. A on na to: Ach, Sarah, prepáč. Nikdy nehovoril o Jacobovi menom, ale vždy hovoril chlapec," prezradila Sarah. „Viem, že dieťa má problémy", mal povedať Ronaldo žene. „Odvetila som mu: On nemá problém, má zdravotné postihnutie. Ty si ten, kto má problém. Povedal: Je mi to ľúto, ale potom dodal: Nič som neurobil. Hovoril, že nikoho nekopol, nezabil ani neudrel," opisovala žena.

„Takže udrieť syna do ruky a ublížiť mu, to nikoho nebolí?," reagovala Sarah na slová hviezdneho útočníka. „Pýtal sa ma, čo od neho chcem a ja som odpovedala: Nič od teba nechcem, rieši to polícia." Sarah to nemieni nechať ísť do zabudnutia a plánuje podniknúť právne kroky. „Chcem vidieť spravodlivosť, pretože zatiaľ žiadna nebola. Chcem, aby bol braný na zodpovednosť za to, čo urobil. Jediný spôsob ako dosiahnuť spravodlivosť, je pokračovať v boji," dodala odhodlane Sarah.

Zverejnila aj modriny na ruke syna Jacoba, ktoré mal po údere od Cristiana Ronalda po stretnutí s Evertonom, fotografiu nájdete v galérii článku.