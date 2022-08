Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová (27) absolvovala posledné fyzické testovanie pred odletom do Argentíny, kde sa stretne aj so Slovenkou Petrou Vlhovou (27).

Američanka posledné testy hodnotila pozitívne. Dozerala na ňu majsterka sveta v dráhovej cyklistike a olympijská medailistka Chloé Dygertová. „Aj Chloe povedala, že čísla neboli také zlé,“ uviedla Američanka na sociálnych sieťach.

Shiffrinová odlieta za pár dní do Argentíny, kde odštartuje ostrú prípravu na svahu pred štartom nového ročníka. Slovenské lyžiarske eso Petra Vlhová má v pláne odletieť do južnej Ameriky 2. septembra, kde sa stretne aj so svojou veľkou konkurentkou.