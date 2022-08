Tréner Weiss pred odvetou s Mostarom: Neustále niečo doháňame...

Tréner futbalistov Slovana Bratislava Vladimír Weiss starší (57) verí, že slovenský majster má kvalitu na postup do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy. Súpera z Bosny a Hercegoviny však pred štvrtkovou odvetou play off (20.30) nepodceňuje.

Zrinjski Mostar zvíťazil v prvom meraní síl na domácom štadióne 1:0. "Neustále niečo doháňame. V Budapešti, v Gruzínsku či doma s Olympiakosom. Mužstvo má morálnu silu otočiť zápas, keď chce. Kvalita však musí byť podporená väčšou snahou v ofenzíve," prízvukoval Weiss.

Kouč Slovana má voči konkurentovi z Balkánu rešpekt. Očakáva, že bude hrať podobným spôsobom ako doma: "O súperovi vieme, že čaká v tvrdom bloku. Má výborné štandardné situácie a dobrých hlavičkárov. Každý hráč z bývalej Juhoslávie vie hrať futbal."

Pre zranenie budú rovnako ako v prvom zápase absentovať na trávniku Vladimír Weiss mladší i Ibrahim Rabiu. Po kartových trestoch však už budú k dispozícii Juraj Kucka a Myenty Abena. "Neustále nemôžem postaviť zostavu, ktorú mám v hlave. Verím však, že to zvládneme a dáme sa do poriadku, aby sme boli potom ešte silnejší. Mali sme s hráčmi dialóg v pozitívnom slova zmysle. Hráči vedia, že môžu hráč lepšie. Každý chce hrať v Európe a zajtra máme šancu. Máme na to, aby sme Zrinjski rozumnou hrou vyradili," dodal kouč Slovana.

Odhodlanie zabojovať o miestenku v európskej súťaži deklaroval v mene hráčov Jaromír Zmrhal: "Tento klub je postavený na to, aby hral na jeseň v Európe. Musíme sa o to pobiť. Potrebujeme sa súperovi vyrovnať a pridať kvalitu v útoku. Nemôžeme si zároveň dovoliť ďalšiu chybu v obrane. Stále máme minimálne 90 minút na to, aby sme urobili niečo s výsledkom. Máme kvalitu, aby sme to zvládli."