Sagan zabojuje na svetovom šampionáte v e-biku: Sám neviem, čo mám od toho očakávať

Peter Sagan (32) sa zúčastní na svetovom šampionáte v jazde na horských bicykloch, ktorý od stredy do nedele hostí francúzske mesto Les Gets. Na programe sú tímová súťaž, olympijská disciplína cross country, zjazd aj e-biky.

V poslednej súťaži sa predstaví aj trojnásobný majster sveta v cestnej cyklistike a juniorský šampión v MTB. "Veľmi sa mi tu páči. Musím povedať, že som bol na sústredení v americkom Utahu a tam som jazdil na e-biku. Potom som išiel rovno na preteky do Hamburgu. Som veľmi milo prekvapený, trať je tu veľmi technická, ale za sucha je to v poriadku. V prípade, že nám zaprší, tak to bude opäť niečo úplne iné a nové. Musím povedať, že sám neviem, čo mám od toho očakávať," povedal Sagan, ktorého preteky sa začnú v piatok o 11.30 h.

Spolu s ním zabojujú o čo najlepšie umiestnenie aj ďalší Slováci Martin Knapec, Luboš Staňo a Filip Sklenárik.

Na šampionáte sa nepredstavia Matej Ulík, ktorý bojuje so zdravotnými problémami, a Martin Haring ako čerstvý otec zostal na blízku svojej partnerky. Medzi ženami Slovensko reprezentujú Janka Keseg Števková a Martina Krahulcová.

V zjazde budú slovenské farby hájiť Rasťo Baránek, Denis Kohút (obaja muži elite) a junior Igor Vaško. Na šampionáte sú na programe aj juniorské súťaže. V dievčenskej kategórii má Slovensko jednu reprezentantku Teréziu Ciriakovú. Medzi juniormi vyslalo až päťčlenné družstvo v zložení Michal Minár, Ján Vierik, Róbert Porubský, Adam Nižňanský a Matej Švoňava. V kategórii do 23 rokov sa predstavia Tereza Kurnická a Martin Hrtánek. Informovala o tom oficiálna stránka Slovenského zväzu cyklistiky (SZC).