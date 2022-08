Na vojnu pôjde! Ruský hokejista Vorobjov sa pred súdom priznal

Všetko musel vysvetľovať pred súdom! Ruský hokejista Michail Vorobjov (25) pre falšovanie vojenského preukazu skončil pred súdom. Hrozí mu sedem až dvanásť rokov väzenia a pokuta.

Informácie zverejnil novinár webu HockeyNews.se Karl Mansson, ktorý sleduje dianie v Rusku a KHL. Práve on bol jedným z prvých, kto zverejnil detaily z násilného odvedenia Ivana Fedotova do armády. „Michail Vorobjov, ktorý je obvinený z nákupu falšovaného vojenského preukazu, sa priznal,“ napísal na twitteri spoločne s výpoveďou hráča.

„Som pripravený slúžiť v armáde a ľutujem svoje činy," uviedol dvadsaťpäťročný Rus pri súdnom konaní v Ufe.

Denník Sport-Express uvádza, že ruský hokejista pred troma rokmi kontaktoval podnikateľa a bývalého policajného dôstojníka Farita Samigullina. Požiadal ho o výnimku, aby nemusel nastúpiť na vojenskú službu. Policajt mal ako prostredník previesť peniaze k vedúcemu odvodového oddelenia Konstantinovi Voropajevovi, ktorý všetko zariadil.

Hokejista Vorobjov si medzi tým vybavil víza do USA a absolvoval rok v NHL. Po návrate do vlasti kontaktoval Samigullina opäť. Za úplatok si zaistil falošný vojenský preukaz a ďalšie doklady. „V roku 2020 som sa naňho znovu obrátil so žiadosťou o vydanie povolenia na pobyt v Ufe a vojenského preukazu. Previedol som mu na kartu poplatok 200 tisíc rubľov. Letenku nedodal a nič nevysvetlil,“ povedal ruský útočník.