Plzeň predviedla hrdinský obrat: Dojatý Bílek ďakoval Zlínu

Futbalisti Viktorie Plzeň si po štvrtý raz zahrajú skupinovú fázu Ligy majstrov. V domácej odvete play off proti azerbajdžanskému Karabachu predviedli v druhom polčase heroický obrat, vďaka presným zásahom Jana Kopica a Jana Klimenta zvíťazili 2:1.

Slovenskí legionári Erik Jirka a René Dedič prišli na ihrisko v závere, brankár Marián Tvrdoň bol na lavičke náhradníkov. Štvrtý Slovák v kádri českého klubu Matej Trusa nefiguroval na zápasovej súpiske.

Tréner Michal Bílek po splnení cieľa neskrýval dojatie. "Prežívam fantastické pocity. V minulej sezóne sme získali titul a teraz sme postúpili do skupinovej fázy Ligy majstrov. Na klubovej úrovni je to určite môj najväčší úspech," uviedol pre akreditované médiá kouč Plzne, pre ktorého bol utorňajší večer v Štruncových sadoch satisfakciou. Pred 10-11 rokmi Bílka počas pôsobenia pri kormidle českej reprezentácie fanúšikovia vypískali a nevedeli mu prísť na meno.

Bývalý československý reprezentant to ťažko znášal. "Počas angažmánu v českej reprezentácii ani po jeho skončení som neprežíval príjemné chvíle. Pýtal som sa sám seba, či mám ešte vôbec trénovať. Veľmi mi pomohol Zlín, pôsobenie v tomto klube ma nakoplo a dostal som opäť obrovskú chuť do futbalu. Teraz to vyvrcholilo postupom Plzne do skupiny Ligy majstrov. Zlínu som veľmi vďačný. Keby ma vtedy neoslovil, možno dnes už netrénujem," zdôraznil účastník MS 1990 v Taliansku.

Plzeň sa na štvrtkovom žrebe v Istanbule môže tešiť na atraktívnych súperov. V prvom koši figurujú obhajca titulu Real Madrid či Paríž St. Germain s hviezdnym útočným triom Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappe. Z druhého koša môžu "Viktorke" vytiahnuť minulosezónneho finalistu FC Liverpool či FC Barcelona. "Zatiaľ o tom vôbec nepremýšľam. Sú tam samí giganti a ja mám pred všetkými taký rešpekt, že ani neviem, koho by som si želal do skupiny," priznal Bílek.

Šéf klubu Adolf Šádek verí, že Plzeň nebude medzi európskou "smotánkou" iba do počtu. "Prial by som si skupinu, z ktorej by sme mali šancu postúpiť a zabojovať o osemfinále. Utorňajší magický večer už nikdy nič neprekoná. Tento postup do skupinovej fázy Ligy majstrov si cením zo všetkých najviac. Fungujeme ináč ako ostatné kluby, všetko u nás nie je len o peniazoch. Pred zápasom sa mi narodila dcéra, postup medzi najlepších 32 klubov v Európe je krásny bonus. Záverečných 15 minút som sledoval zavretý v mojej kancelárii. Chalanom som veril, ale bol som si vedomý kvalít Karabachu. Obával som sa, že vyrovnajú na 2:2 a bude sa predlžovať. Som emočne vyšťavený, no živý a hrdý na celý klub," vyznal sa Šádek.