UEFA vyšetruje dve desiatky klubov, obrovský problém má aj FC Barcelona a PSG: Hrozí im vylúčenie z Ligy majstrov!?

Európska futbalová únia (UEFA) vyšetruje 20 klubov pre podozrenie z nerešpektovania finančných pravidiel fair-play v sezóne 2020/2021. Vyšetrovanie sa týka viacerých popredných tímov ako Paríž St. Germain, Olympique Marseille, Inter Miláno, AS Rím, Juventus Turín či FC Barcelona.

Ako referuje web španielskeho denníka Marca s odvolaním sa na periodikum The Times, PSG a Marseille by mohli dostať sankcie finančného charakteru, no talianskym klubom a Barcelone hrozia tvrdšie tresty, ktoré by dokonca mohli viesť k prípadnému zákazu štartu v európskych pohároch alebo pozastaveniu transferov.

Aktuálna sezóna 2022/2023 je posledná podľa existujúcich finančných pravidiel fair-play. Od roku 2023 UEFA zavedie nový systém, v ktorom sa klubom obmedzí míňanie na platy hráčov, prestupy a poplatky agentov iba na určité percento z ich príjmov.

Limit bude 90 percent do roku 2023, 80 percent do roku 2024 a 70 percent od roku 2025. Klubové financie budú monitorované v rôznych obdobiach roka, kým budú kluby účinkovať v európskych súťažiach.

Paríž St. Germain ostatné tri roky porušuje jeden zo základných bodov finančných pravidiel fair-play a od UEFA dostal tri roky na nápravu situácie súvisiacej s príjmami a výdavkami. Francúzsky denník L'Equipe informoval o deficite viac ako 30 miliónov počas každého z ostatných troch rokov. Denník Marca sa dozvedel, že tímu okolo Lionela Messiho a Kyliana Mbappého hrozia nielen finančné, ale aj športové sankcie.