Hlavný rozhodca Očenáš skončil po zrážke s lídrom Michaloviec Žofčákom v nemocnici: Pri dopade sa mi prehlo koleno!

Prekliata sobota! Okrem trojice futbalistov Liptovského Mikuláša, ktorí skončili po kolízii ich autobusu so zahraničným kamiónom v ružomberskej nemocnici, musel neodkladnú lekársku pomoc vyhľadať aj hlavný rozhodca Michal Očenáš. Arbiter po zrážke s hráčom Igorom Žofčákom nedokončil ligový zápas Michalovce - Skalica (3:1).

Ku kurióznemu prípadu prišlo po polhodine hry, keď skúsený kapitán Zemplína Žofčák zbúral v strede ihriska ničnetušiaceho profi rozhodcu Očenáša. Zrážka zabolela oboch, keďže ostali ležať na trávniku. Viac však strážcu pravidiel. „Uhýbal som sa lopte. Igor, ktorý ju tiež sledoval, ma nevidel a vrazil zozadu do mňa. Stratil som stabilitu, a čo bolo najhoršie, pri dopade sa mi prehlo koleno. Pocítil som v ňom pichnutie a prudkú bolesť. Hneď som vedel, že je zle,“ opísal pre Nový Čas rozhodca FIFA.

Doktori sa ho snažili ošetriť priamo na ihrisku, no koleno bolo proti. „V takom stave som nemohol pokračovať v zápase. Skončil som v michalovskej nemocnici na röntgene.“ Namiesto neho nastúpil náhradník Kristián Micheľ, synovec oveľa známejšieho a uznávaného arbitra Ľuboša. Včera sa Očenáš podrobil vyšetreniu magnetickou rezonanciou, ktorého výsledok sa dozvie dnes. „Koleno mám zafixované, pohybujem sa o barlách. Už to nebolí, len pri prudších pohyboch.“

Cesta domov do Žiliny nebola z východu republiky najpríjemnejšia. Šoférovať však nemusel. Ani by nemohol. „Mám za sebou nejaké zranenia, ale toto je prvé, ktoré sa mi stalo počas zápasu. Pozitívum vidím v tom, že koleno neopuchlo. Niekedy to tak býva, hoci väzy sú potrhané. Uvidíme. Musím čakať, čo ukáže rezonancia,“ dodal Očenáš, ktorý verí, že nepôjde o dlhý výpadok. Už zajtra mal pískať zápas Slovenského pohára, no od futbalu si bude musieť chvíľu oddýchnuť.