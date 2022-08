Rupli mu nervy: Bývalý hráč Ružomberka si vybil zlosť na rozhodcovi

Praskli mu nervy! Albánsky futbalový stredopoliar Kristi Qose (27) sa vyznamenal v českej lige.

Hráč, ktorý pôsobil takmer tri roky v Ružomberku, nastúpil za rezervu Viktorie Plzeň proti Admire Praha v tretej českej lige. Po polhodine hry však prišiel z jeho strany neskutočný skrat.

Najskôr čelom vrazil do kapitána Admiry. Kým rozhodca stihol vytiahnuť žltú kartu, tak albánsky stredopoliar úmyselne strčil do Jana Martinca, ktorý spadol na trávnik. Rozhodca mu tak namiesto žltej karty ukázal rovno červenú. Vytočený Qose si to ale nenamieril do šatne, ale rovno k rozhodcovi, ktorého zozadu sotil. Zápas sa napokon dohral, Admira ho vyhrala 3:1 a bývalého hráča PAOK-u, Michaloviec, Ružomberka či Karvinej čaká teraz disciplinárne konanie a trest ho zaručene neminie.