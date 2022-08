Podľa Jána Papaja bude Tatran hrať: Nechceme špekulovať!

Spamätávajú sa zo šoku! Futbalisti Liptovského Mikuláša, ktorých autobus mal v sobotu cestou z ligového zápasu v Trenčíne kolíziu so zahraničným kamiónom, dostali dva dni voľna. V nedeľu ani včera predposledný tím tabuľky netrénoval.

Podľa programu ho už zajtra čaká zápas Slovenského pohára v Čadci a v sobotu v dočasnom azyle na popradskom štadióne nováčik z Podbrezovej. Vedenie Tatrana zvažovalo bezprostredne po nehode preloženie oboch duelov. Nakoniec sa všetko zvrtlo.

„Prebrali sme to aj s hráčmi. Chcú nastúpiť na oba súboje. Nebudeme špekulovať a zneužívať situáciu. Aj keď nám vypadli traja záložníci. Tomáš Gerát bude mimo dlhšie, štart Tomáša Staša je neistý. Možno Rasťo Václavík by mohol byť v sobotu k dispozícii, lebo mal len dokaličenú tvár a úlomky skla v oku,“ povedal pre Nový Čas športový riaditeľ klubu Ján Papaj, ktorý sedel v autobuse hrôzy úplne vpredu.

Výprava Tatrana, ktorá prišla v Trenčíne o zraneného brankára Dominika Sváčeka a po prehre 1:2 aj o body, mala šťastie v nešťastí. Hlavná vec, že to nedopadlo horšie. „Keby náš šofér neuhol do strany, tak je po nás všetkých. Obtelefonovali sme hráčov, aby sme zistili, ako sa cítia fyzicky i duševne. Niektorí už hrali v nedeľu za béčko. Hovorili, že bolo ťažké koncentrovať sa na celý zápas. Skúsime to a uvidíme.“

Papaj priznal mierne obavy, ako budú hráči reagovať, keď po sobotňajšom horore nastúpia znova do autobusu. „Najhoršie je na tom Gerát. Sedel presne na mieste nárazu. Má na viacerých miestach rozbitú hlavu a rozrezané celé rameno. Bol v bezvedomí. Všetci vybehli z autobusu von, len on tam ostal ležať. Prebral sa po niekoľkých minútach. Bol v šoku. Vraj si z toho nič nepamätá.“