Do tretice v jednom klube! Vicemajster sveta si opäť zahrá so svojím bratom

Hokejová rarita! Nestáva sa často, že počas profesionálnej kariéry sa stretne bratské duo už tretíkrát v jednom klube. Zaujímavosťou je, že ide o tretí iný tím a dokonca aj tretiu inú súťaž.

Reč je o bratskej útočnej dvojici Juraj (35) a Tomáš Mikúšovci (29), ktorí v roku 2013 pôsobili v KHL v drese Slovana, v roku 2016 v českom Olomouci a v novej sezóne si zahrajú extraligu za Nové Zámky.

Odchovanci skalického hokeja sa v uplynulých mesiacoch viackrát bavili o tom, že by si ešte raz v kariére chceli zahrať spolu v jednom tíme. A podarilo sa!

„Je to tak. So starším bratom Jurajom sme mali rozsiahle debaty, kde budeme v novom ročníku pôsobiť. Vraveli sme si, že by bolo fajn hrať po rokoch znovu spolu. Mal som aj iné ponuky, ale napokon som sa rozhodol, že pôjdem za bratom do Nových Zámkov,“ povedal na úvod pre Nový Čas Tomáš.

V minulosti sa už síce dvakrát v jednom klube stretli, ale niečo tomu chýbalo. „Keď sme boli prvýkrát spolu v bratislavskom Slovane v KHL, tak Juraj bol oporou mužstva a ja mladý junior. Bol som takpovediac iba do počtu a odohral som zopár stretnutí."

"V Olomouci som mal smolu, pretože som sa v 4. kole extraligy zranil a stihol som s bratom odohrať iba pár zápasov a spoločných striedaní. Takže teraz do tretice verím, že si to spolu v jednom útoku na ľade konečne užijeme a bude sa dariť nielen nám, ale celému tímu,“ doplnil Tomáš.

„Som veľmi rád, že budeme v Zámkoch hrať v jednom mužstve a aj v jednom útoku. Vravel som Tomášovi, že on je v najlepších rokoch a musí teraz on potiahnuť mňa. V minulosti to bolo opačne, takže je teraz on na rade,“ reagoval s úsmevom vicemajster sveta z roku 2012 Juraj Mikúš, ktorý sa už nevie dočkať nového ročníka.