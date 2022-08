Je veľké anglické derby v ohrození? Rázny názor Kloppa: Dajte nám tri body!

V pondelok večer je v programe aktuálneho ročníka Premier League jeden z najväčších šlágrov na britských ostrovoch – Manchester United si zmeria sily s Liverpoolom. Manažéra hostí Jurgena Kloppa (55) však znepokojuje možnosť protestov zo strany domácich fanúšikov.

Nemecký tréner si myslí, že jeho tím by mal získať všetky tri body, ak bude protest fanúšikov Manchestru úspešný, čím by dosiahli odloženie pondelkového zápasu. Stretnutie medzi oboma protivníkmi v máji 2021 muselo byť preložené po tom, čo priaznivci United protestovali proti vlastníctvu klubu rodinou Glazerovcov.

Očakáva sa, že podporovatelia „Červených diablov“ budú po neúspešnom lete a zlom štarte do ligy protestovať opäť, hoci zamestnanci na štadióne Old Trafford by mali byť tentoraz lepšie pripravení. Klopp sa na predzápasovej tlačovej konferencii zaoberal vyhliadkou na zopakovanie incidentu a bol celkom úprimný.

"Pevne dúfam, že sa to nestane, ale ak sa to stane, myslím si, že získame body. Nemáme s touto situáciou nič spoločné, a ak priaznivci chcú, aby sa zápas neuskutočnil, potom nemôžeme zápas len tak znova preložiť a niekde v neuveriteľne nabitej sezóne ho znova zaradiť,“ vyjadril sa liverpoolský lodivod a pokračoval:

„V takejto situácii by mal vždy body získať druhý tím, pretože s tým nemá nič spoločné a pripravil sa na zápas."

Na možné protesty odpovedal aj šéf lavičky United Erik ten Haga. "Môžem len povedať, že majitelia chcú vyhrať a chceme, aby fanúšikovia stáli za klubom. Niekedy to chápem, ale nie som v klube tak dlho, aby som videl všetky pozadia, musíme byť jednotní a bojovať spoločne," povedal Holanďan.