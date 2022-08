Rozplakal Ancelottiho aj prezidenta: Dojímavá rozlúčka Casemira s Realom Madrid

Casemiro strávil v Reale takmer desať rokov. Do klubu prišiel v roku 2013 zo Sao Paula a od návratu z hosťovania v Porte (2015) patril k základným pilierom stredu poľa spolu s Lukom Modričom a Tonim Kroosom. V Madride získal 18 trofejí, päťkrát sa tešil z triumfu v Lige majstrov a trikrát vyhral La Ligu.

"Chcem, aby bolo jasné, že jedného dňa sa vrátim, aby som ukázal, aký je pre mňa tento klub špeciálny a aby som mu pomohol akýmkoľvek spôsobom, ktorý bude užitočný," povedal v dojemnej rozlúčke so slzami v očiach.

"Som nadšený, že môžem rozvíjať moju kariéru v takom klube, ako je Manchester United. Madrid však bude skvelý v súčasnosti aj v budúcnosti. Veľmi vám ďakujem, Hala Madrid!" uviedol.

Casemiro odohral za Real 336 zápasov, strelil 31 gólov a na ďalších 29 prihral. "Keď sme sem s manželkou prišli, nikoho sme nepoznali. Bola to pre nás nová krajina, nový klub a chceli sme tu vybudovať našu budúcnosť, rodinu a naše životy. Keď mi zavolali z Realu, bol som v Sao Paule a bol som z toho nadšený."

"Vedel som, že jedného dňa budem hrať za prvý tím, ale keď som prišiel, začal som v Castille. Začal som sa učiť hodnoty tohto klubu a tie sú najdôležitejšie."

"Chcem sa poďakovať riaditeľom, že sa ku mne chovali tak dobre, trénerom a samozrejme spoluhráčom. Bez nich by som nedokázal nič," dodal.

