Nečakaný koniec Martina Bakoša v majstrovskom Třinci: Vytlačil ho z tímu krajan Hudáček?

Slovenský hokejový útočník Martin Bakoš (32) nebude v sezóne 2022/2023 v tíme úradujúceho českého šampióna HC Oceláři Třinec. Ako informuje oficiálny web klubu, tridsaťdvaročný krídelník sa s vedením družstva dohodol na ukončení spolupráce.

Paradoxom je, že z tímu ho "vytlačil" o rok mladší krajan Libor Hudáček, ktorý sa s "oceliarmi" dohodol na spolupráci počas aktuálneho leta."V januári sme nečakali s ohľadom na podpísaný dlhodobý kontrakt, že by sa v lete mohol na trhu objaviť Libor Hudáček, o ktorého sme mali dlhodobo záujem. Martin aj Libor sú praváci a majú podobný herný štýl, miesto je však len pre jedného. S Martinom sme sa preto dohodli na ukončení jeho zmluvy. Ďakujeme mu za odvedené služby a prajeme mu veľa šťastia v ďalšej kariére," uviedol na klubovom webe športový riaditeľ Jan Peterek.

Martin Bakoš prišiel do Třinca v závere januára 2022 z ruského tímu HK Soči z KHL a "oceliarom" pomohol k obhajobe titulu. "Budem na klub spomínať len v tom najlepšom. Je to profesionálna hokejová organizácia, v kádri je veľká konkurencia. Niekedy sa stane, že sa angažmán nevydarí podľa predstáv. Prišiel som do rozbehnutého vlaku, ktorý drvil súperov aj bezo mňa. Takže som nemal priestor predviesť, že som platný hráč. Chcem hrať čo najviac, preto sme sa dohodli, že sa naše cesty rozídu," povedal Martin Bakoš, ktorý vo farbách Třinca absolvoval 11 duelov základnej časti s bilanciou 2 góly a 1 asistencia, v play-off pridal 2 štarty bez bodového zisku.

Bakoš hral v minulosti v Česku aj za Liberec a v roku 2016 s ním tiež získal titul. Na Slovensku pôsobil medzi seniormi v Slovane Bratislava či Skalici, v ruskej KHL hral okrem Soči aj za Červenú hviezdu Kchun-lun, Admiral Vladivostok a Spartak Moskva. V zámorí strávil úvod sezóny 2018/2019 v AHL v tíme Providence Bruins.