Druhý ročník L’Etape Slovakia sa tešil veľkému úspechu: Atmosféru Tour umocnil Diabol Didi!

Ten chlap vôbec nestarne, smiali sa bratia Velitsovci. Pred štartom 2. ročníka pretekov L’Etape Slovakia vyprevádzal jazdcov legendárny fanúšik Diabol Didi, ktorý neodmysliteľne patrí k atmosfére Tour de France.

O podujatie bol tentokrát u tzv. hobíkov rekordný záujem. Možnosť zažiť atmosféru Starej dámy sa totiž neponúka každý deň.

Na hlavné preteky v nedeľu 21. augusta so štartom o 7.00 h v L‘Etape Village v športovom a zábavnom areáli na Štrkovci v bratislavskej mestskej časti Ružinov sa prihlásil rekordný počet tzv. hobíkov, ktorí chceli zažiť atmosféru Tour na vlastnej koži. Podujatie je totiž organizované podľa vzoru etapy na Starej dáme, pričom ambasádormi celého podujatia sú cyklistickí bratia Peter a Martin Velitsovci.

Prvý menovaný sprevádzal ľudí na kratšej trati RIDE (65 km), jeho dvojička Martin si trúfla na tú dlhšiu s názvome RACE (117 km). Na štarte navyše všetkých pretekárov spoločne vyprevádzal legendárny fanúšik Diabol Didi, ktorý robí zábavu na Tour už niekoľko dekád. „Tohto fanúšika som si všímal ešte pred tým, než som na Tour vôbec jazdil ja. Zaujímave je, že sa vôbec nemení. My všetci starneme, len tento človek je stále rovnaký. Som veľmi rád, že sa dostal na Slovensko. Dúfam, že ľudí bude rozosmievať ešte veľa rokov,“ povedal pre Nový Čas Peter Velits so širokým úsmevom.

„Registrujem ho od čias, keď som Tour pozeral ešte len v TV. Od tej doby ubehlo možno 20 rokov, no on stále vyzerá úplne rovnako. Fascinuje ma, že ho to ešte baví. Celý zážitok pre ľudí to len umocnilo,“ doplnil ho brat Martin.