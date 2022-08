Futbalová Petržalka smúti: Navždy odišla klubová legenda († 79)

Pri milovanom tíme bol v dobrom i zlom! Futbalový klub FC Petržalka sa ponoril do smútku. Zomrel jeden z najvernejších fanúšikov Ladislav Gáll († 79).

Slávny fanúšik prežil s bratislavským klubom vzostupy i pády a verný tímovým farbám zostal do posledného dňa svojho života. „Hovorí sa, že futbalový klub môže byť len tak veľký, aké veľké sú srdcia jeho fanúšikov. O petržalskom futbale to platí do bodky. Pri svojom milovanom klube bol v dobrom i zlom, v časoch, kedy žiaril i vstával z popola. Do posledného dňa svojho života. Tým bola včerajšia nedeľa 21. augusta 2022," uviedol klub FC Petržalka na sociálnej sieti.

„Otec bol celoživotný fanúšik Petržalky. Od detstva fandil bielo-čiernym farbám a klub bol v jeho živote na prvom mieste,“ spomína na otca jeho syn.

Futbalový klub FC Petržalka sa ponorila do smútku a úprimnú sústrasť posiela rodine Ladislava Gálla. „Vedenie klubu a celá petržalská futbalová rodina prijala správu o náhlom odchode nášho verného priateľa a fanúšika Ladislava Gálla s hlbokým zármutkom a rodine zosnulého vyjadrujú úprimnú sústrasť. V našich myšlienkach sme v tejto chvíli najmä s jeho najbližšími.“