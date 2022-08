Banská Bystrica ovládla Tatranský pohár: Cenný triumf, hodnotí Gašpar

Hokejisti HC´05 Banská Bystrica zvíťazili na 75. ročníku Tatranského pohára v Poprade. V nedeľňajšom finálovom zápase zdolali fínsky tím Vaasan Sport 4:2.

Prví v zápase sa presadili Bystričania, keď v 8. minúte Dávid Šoltés prekonal brankára Rasmusa Reijolu. V druhej tretine strelil Šoltés druhý gól a Banská Bystrica viedla nad Vaasanom Sport 2:0. V 44. minúte Andrej Bíreš zvýšil už na rozdiel troch presných zásahov. Potom však fínsky tím znížil na 2:3, keď Henrik Eriksson a Mikko Juusola využili dve presilové hry za sebou. Tri sekundy pred koncom zápasu potvrdil Rastislav Gašpar gólom do prázdnej bránky víťazstvo Banskej Bystrice 4:2.



Tatranský pohár:

finále:

HC´05 Banská Bystrica - Vaasan Sport 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Góly: 8. a 34. Šoltés, 44. Bíreš, 60. Gašpar - 48. Eriksson, 50. Juusola, 597 divákov



hlasy po zápase:

Dávid Šoltés, útočník Banskej Bystrice: "Určite sme veľmi radi, že takto v príprave vyhrávame. Je to dobré povzbudenie pre mužstvo pred sezónou a budeme sa snažiť čo najdlhšie udržať takýto štýl hry. Každý rok sú tie začiatky iné, niekedy sa darí viac, inokedy menej. Do sezóny sa však ide ľahšie, keď sa vyhráva."

Rastislav Gašpar, útočník Banskej Bystrice: "Myslím si, že víťazstvo na turnaji má pre nás dosť veľkú cenu, pretože Tatranský pohár patrí medzi najstaršie turnaje. Fíni, Švédi sú dobrí korčuliari a ukázali to aj dnes, no dali sme si na nich pozor a vyhrali sme."



Konečné poradie 75. ročníka: 1. HC´05 Banská Bystrica, 2. Vaasan Sport, 3. Rytíři Kladno, 4. HK Poprad



Individuálne ocenenia:

Najužitočnejší hráč: Dávid Šoltés (HC´05 Banská Bystrica)

Najlepší brankár: Robin Rahm (HC´05 Banská Bystrica)

Najlepší obranca: Kristaps Sotnieks (Rytíři Kladno)

Najlepší útočník: Henrik Eriksson (Vaasan Sport)